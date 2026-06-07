明治安田Ｊ１百年構想リーグを制した神戸が７日、本拠地・ノエビアスタジアムで優勝報告会を行った。西１位で臨んだ鹿島とのプレーオフラウンドは、６日の第２戦で０―２で敗れたが、２戦合計５―２で優勝を決めた。約４５００人のサポーターが集まり、選手たちとともに喜びを分かち合った。

大きな拍手に包まれながらミヒャエル・スキッベ監督と神戸イレブンが登場した。就任１年目でチームを優勝に導いた指揮官は「素晴らしい雰囲気を毎回作ってくれてありがとう。試合を増すごとにファンが増えていったことをうれしく思っています」と感謝を伝えた。

クラブ５冠目のタイトルで、２６―２７年のアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）の出場権も獲得した。４月には、ＡＣＬＥ準決勝でアルアハリ（サウジアラビア）に敗れた。その後のリーグ戦は７戦で３勝４敗と苦しい戦いが続いた。副将のＤＦ酒井高徳は「ＡＣＬＥでは悔しい思いをした。その後も調子が上がらず、難しい時期だった。同じ舞台に戻ることができた」と雪辱への思いをにじませた。歓喜の余韻の中で「次こそはＡＣＬＥを取れるように」と、すでに視線は次なる挑戦へと向いていた。