◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人２―２ロッテ＝延長１２回＝（７日・東京ドーム）

巨人が２０１１年７月３０、３１日のヤクルト戦（神宮）以来、１５年ぶりの２日連続引き分けに終わった。

２回２死一、二塁から吉川の左前適時打で先制。しかし５回２死一塁から小川の右越え適時打で試合を振り出しに戻された。１―１の７回２死三塁から松本の左前適時打で勝ち越したが、守護神・マルティネスが９回２死走者なしから安田に右翼席へソロを被弾。延長戦は両軍譲らず無得点で終わった。

投手陣の奮闘が光った２試合。救援陣は２戦で延べ１２人が登板し、計１０回２／３でこの日のマルティネスの１失点のみ。試合前時点で救援防御率リーグ２位の２・８０の力を示した。

この６連戦は４勝２分けで終了。３試合が１点差勝利で、この２試合の引き分けを含めて負けなかったのは収穫だ。今季１点差試合はリーグ最多１４勝（５敗）で、勝率７割３分７厘。接戦での粘り強さがある。

「カードの勝ち越しはもちろんなんですけど、週間で何とか最低５割、毎週貯金ができるようにという話は（チームに）しました。今週２試合勝てませんでしたけど、負けませんでしたので。いい形でつながっていけるんじゃないかと思います」と橋上監督代行。移動日を挟んで９日からの交流戦ラスト６連戦の交流戦も、負けない流れを持続させたい。（田中 哲）