◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）

春のマイル王決定戦は１７頭立てで争われ、武豊騎手が騎乗した８番人気のシックスペンス（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父キズナ）が１着。Ｇ１・５度目の挑戦で白星をつかんだ。田中博康調教師はＪＲＡ芝Ｇ１初勝利となった。

同馬はこれまで２４年スプリングＳ、同毎日王冠、２５年中山記念といずれもＧ２で重賞勝利。今回は、レース前日（６日）にも美浦・Ｗコースでしまい１ハロン１２秒１（５ハロン７７秒５）と、追い切りレベルの破格の時計をマークするなど異例調整でレースを迎えていた。昨年１２着から見事に１着となった。勝ちタイムは１分３２秒１。

◆安田記念最多タイ ０９年のウオッカ以来、通算４勝目。川田将雅騎手と並んで歴代最多タイとなる。

◆Ｇ１最多勝更新 ２５年の宝塚記念（メイショウタバル）以来、今年初勝利で歴代最多を更新する通算８５勝目（２位はルメールの６０勝）。２１年から６年連続Ｇ１勝利を達成した。

◆最年長Ｇ１勝利 ５７歳２か月２４日での勝利は、横山典弘騎手の５６歳３か月４日（２４年日本ダービーのダノンデサイル）を更新して史上最年長Ｇ１勝利。なお、最年少Ｇ１勝利騎手も武豊で１９歳７か月２３日。１９８８年の菊花賞をスーパークリークで制したもので、今も破られていない。

◆重賞最多勝更新 重賞は読売マイラーズＣ（アドマイヤズーム）以来、今年４勝目で通算３７０勝目。２位は横山典の１９１勝。

◆最低人気Ｇ１制覇 ８番人気は武豊のＧ１勝利で最も下位の人気。２５年宝塚記念で７番人気のメイショウタバルを下回った。なお、Ｇ１８５勝の内訳は１番人気４８勝、２番人気１７勝、３番人気９勝、４番人気９勝、７番人気１勝、８番人気１勝。

◆最高単勝オッズ 武豊の単勝２１６０円でのＧ１勝利は、最も高い単勝オッズでのもの。これまで最高だった０４年ジャパンＣダート（現チャンピオンズＣ）をタイムパラドックスで制したときの単勝１２００円を上回った。

（記録は全てＪＲＡ）