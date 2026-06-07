◇ボクシング「コスメフェリーチェ＆エムラビpresents You will be the champion 30」 東洋太平洋スーパーバンタム級王座決定戦 石井渡士也（5回2分46秒 TKO）山崎海斗（2026年6月7日 大阪・住吉区民センター）

幕切れは唐突に訪れた。両者がリズムをつかみかけた5回終了間際。レフリーが2人の間に割って入り、ゴングが打ち鳴らされた。山崎海斗（27＝六島）が一方的に打ちのめされていたわけでも、石井渡士也（25＝RE:BOOT）が圧倒的攻勢に立っていたわけでもない。それでも、レフリーの目に映る山崎のダメージは深刻だった。

自身3度目となるベルト挑戦。中川麦茶と引き分けた2月に続いて夢を逃し、控室で号泣した。涙が乾いた頃、静かな口調で敗戦を振り返った。

「（レフリーのストップは）少し早いかな、と感じたけど、それは仕方がない。（相手のパンチを）ブロックできていた。相手のジャブはうまかったけど、それは想定していたし、合わせる練習もできていた…」

1回の中盤に左フックで喫したダウン。直後にもロープを背に打ち込まれたものの、不屈の闘志で打ち返した。3回はジャブからコンビネーションで左右のパンチを繰り出す山崎のペース。クライマックスは必ず終盤に訪れると、戦う山崎も、見守る観客も信じていた。しかし…。

「準備の部分でも、しっかり対策して、できていたけど…」

27歳に訪れたターニングポイント。まだファイティングポーズは崩さない。