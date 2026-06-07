6月7日、阪神競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1400m）は、北村友一騎乗の4番人気、ビスケットサンド（牝2・栗東・佐藤悠太）が快勝した。1.1/4馬身差の2着にシスキンブルーム（牝2・栗東・斉藤崇史）、3着にニシノフランケン（牡2・栗東・北出成人）が入った。勝ちタイムは1:21.9（稍重）。

1番人気で西村淳也騎乗、レゾルーティオ（牡2・栗東・坂口智康）は4着、2番人気で吉村誠之助騎乗、レッドネビュラ（牡2・栗東・四位洋文）は6着敗退。

北村友一騎乗の4番人気、ビスケットサンドが嬉しいデビューVを飾った。レースでは先行勢を見る形で、やや離れた4、5番手を追走。終始リズム良く運び、直線勝負に懸けた。馬場の三分どころからじわじわと進出すると、坂を駆け上がって一気に先頭へ立つと後続を寄せ付けず、そのまま力強く押し切った。同馬の姉は紫苑Sを制したモリアーナ。良血馬が初陣から確かな素質を示した。

ビスケットサンド 1戦1勝

（牝2・栗東・佐藤悠太）

父：マインドユアビスケッツ

母：ガルデルスリール

母父：ダイワメジャー

馬主：保坂和孝

生産者：ノーザンファーム