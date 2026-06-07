広島が７日のオリックス戦（マツダ）に５―２で勝利し、交流戦４カード目で初のカード勝ち越しを決めた。５月２３、２４日の中日戦以来となる２週間ぶりの連勝。交流戦は３勝７敗１分けとし、９日から敵地ベルーナドームで西武３連戦に臨む。

試合を動かしたのは２回だった。先頭の坂倉、持丸の安打で好機をつくると、平川の申告敬遠で二死満塁。岡本、名原が連続押し出し四球を選んで２点を先取した。さらに菊池が左翼線へ２点適時二塁打を放ち、一挙４点を奪取。菊池は「打ったのはスライダー。たまたまバットに当たるところにきました。当たってくれてよかったです（笑い）」と振り返った。

先発した岡本は３回まで無安打投球。４回に山中の適時内野安打と紅林の犠飛で２点を失ったが、自己最長タイとなる７回を４安打２失点でまとめた。２年目右腕は「打たせて取るっていうことを考えて投げられたのが良かったかなと思います」と手応えを口にした。石井投手コーチも「ストレート先行でいい入りができている。守りに入るのではなく攻めるピッチングをしていってほしい」と評価していた。

終盤は足で流れを引き寄せた。８回無死一塁で代走出場した辰見が初球からスタートを切り、ヘッドスライディングで二盗に成功。一死三塁から大盛が中前適時打を放ち、貴重な追加点を奪った。

辰見はこの日も持ち前の快足を発揮して今季１４盗塁目をマーク。リーグトップの巨人・浦田、ヤクルト・岩田の１５盗塁に１差と迫っている。現役ドラフトで加入したスプリンターが終盤の得点を演出し、チームの交流戦初のカード勝ち越しを後押しした。

救援陣は８回をハーン、９回を森浦が無失点で締めた。交流戦開幕６連敗と苦しんだ広島だが、ここへ来て２連勝。巻き返しへ向けて勢いをつかみつつある。