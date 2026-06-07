中島美嘉、ソウル公演中止を発表「万全な環境で予定通りのパフォーマンスをお届けする事が困難」本人のコメントも公開【全文】
【モデルプレス＝2026/06/07】歌手の中島美嘉の公式サイトが6月7日、更新された。6月13日に開催を予定していた韓国・ソウル公演が中止になることが発表された。
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公式サイトでは「6月13日（土）に開催を予定しておりました、「MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026」ソウル公演につきまして、現地主催会社及び現地制作会社の都合により、中止させていただくこととなりました」と発表。「予定通り、公演が開催できるよう協議を続けて参りましたが、万全な環境で予定通りのパフォーマンスをお届けする事が困難と判断いたしました」と説明し、「本公演を心待ちにされていたファンの皆様、ならびに関係各所の皆様には、公演間近のご報告になりましたことを、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
また、中島からのコメントも公開され「本公演をとても楽しみにしておりましたので、非常に残念で申し訳ない気持ちで一杯です。公演を待って下さっていたファンの皆さまへ直接謝意をお伝えすることが出来ない状況をとても心苦しく思っております」と心境を吐露。「既に中止を発表しておりましたマレーシア公演も同様、必ず再公演を実現し戻ってきますので、待っていていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。
所属事務所は「事務所としましても、今後この様な事態を防ぐべく、対策を行ってまいります」と伝えている。最後には「チケットの払い戻しについてはお買い求め頂いたチケットサイトにて行います。詳細は決まり次第、現地主催会社Instagram・中島美嘉オフィシャルサイト・中島美嘉オフィシャルファンクラブサイトにてお知らせいたします」とチケット返金についても記載している。（modelpress編集部）
6月13日（土）に開催を予定しておりました、「MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026」ソウル公演につきまして、現地主催会社及び現地制作会社の都合により、中止させていただくこととなりました。
予定通り、公演が開催できるよう協議を続けて参りましたが、万全な環境で予定通りのパフォーマンスをお届けする事が困難と判断いたしました。
本公演を心待ちにされていたファンの皆様、ならびに関係各所の皆様には、公演間近のご報告になりましたことを、心より深くお詫び申し上げます。
中島本人より「本公演をとても楽しみにしておりましたので、非常に残念で申し訳ない気持ちで一杯です。公演を待って下さっていたファンの皆さまへ直接謝意をお伝えすることが出来ない状況をとても心苦しく思っております。既に中止を発表しておりましたマレーシア公演も同様、必ず再公演を実現し戻ってきますので、待っていていただけたら嬉しいです」
事務所としましても、今後この様な事態を防ぐべく、対策を行ってまいります。
なお、チケットの払い戻しについてはお買い求め頂いたチケットサイトにて行います。詳細は決まり次第、現地主催会社Instagram・中島美嘉オフィシャルサイト・中島美嘉オフィシャルファンクラブサイトにてお知らせいたします。
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◆中島美嘉、ソウル公演が中止に
公式サイトでは「6月13日（土）に開催を予定しておりました、「MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026」ソウル公演につきまして、現地主催会社及び現地制作会社の都合により、中止させていただくこととなりました」と発表。「予定通り、公演が開催できるよう協議を続けて参りましたが、万全な環境で予定通りのパフォーマンスをお届けする事が困難と判断いたしました」と説明し、「本公演を心待ちにされていたファンの皆様、ならびに関係各所の皆様には、公演間近のご報告になりましたことを、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
所属事務所は「事務所としましても、今後この様な事態を防ぐべく、対策を行ってまいります」と伝えている。最後には「チケットの払い戻しについてはお買い求め頂いたチケットサイトにて行います。詳細は決まり次第、現地主催会社Instagram・中島美嘉オフィシャルサイト・中島美嘉オフィシャルファンクラブサイトにてお知らせいたします」とチケット返金についても記載している。（modelpress編集部）
◆全文
6月13日（土）に開催を予定しておりました、「MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026」ソウル公演につきまして、現地主催会社及び現地制作会社の都合により、中止させていただくこととなりました。
予定通り、公演が開催できるよう協議を続けて参りましたが、万全な環境で予定通りのパフォーマンスをお届けする事が困難と判断いたしました。
本公演を心待ちにされていたファンの皆様、ならびに関係各所の皆様には、公演間近のご報告になりましたことを、心より深くお詫び申し上げます。
中島本人より「本公演をとても楽しみにしておりましたので、非常に残念で申し訳ない気持ちで一杯です。公演を待って下さっていたファンの皆さまへ直接謝意をお伝えすることが出来ない状況をとても心苦しく思っております。既に中止を発表しておりましたマレーシア公演も同様、必ず再公演を実現し戻ってきますので、待っていていただけたら嬉しいです」
事務所としましても、今後この様な事態を防ぐべく、対策を行ってまいります。
なお、チケットの払い戻しについてはお買い求め頂いたチケットサイトにて行います。詳細は決まり次第、現地主催会社Instagram・中島美嘉オフィシャルサイト・中島美嘉オフィシャルファンクラブサイトにてお知らせいたします。
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