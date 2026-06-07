前方を見ずに踊りながら運転…韓国女優、問題の動画は削除も「憎むことに不要なエネルギーを…」

女優キム・ビヌが運転中に踊ったり、カメラを見つめたりする行動を指摘されると、動画を削除して、心境を表す文章を投稿した。

去る6月6日、キム・ビヌは自身のSNSを通じて、「苦痛だ」として、「なぜこのように他人を憎むことに不要なエネルギーを使うのだろうか」という文章を残した。

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キム・ビヌのコメントは、同日に彼女が投稿した動画が原因であると推定されている。これに先立ち、キム・ビヌは「33年間合わないと言いながら、1番よく合う私たち」という文章とともに動画を投稿していた。

動画には、友人たちとともに済州（チェジュ）島旅行に出かけた彼女の姿が収められており、動画の冒頭で運転中のキム・ビヌが片手でハンドルを握って踊り、カメラを見つめる姿も捉えられた。

（写真＝キム・ビヌInstagram）

特に、片脚を曲げて運転席のシートの上に上げ、運転席に座って前方を注視せずに身体を揺らす姿から、一歩間違えれば事故に繋がりかねないと指摘された。

結局、キム・ビヌは動画を削除し、これとともに文章を投稿して、理不尽だと吐露した。

なお、5月にもキム・ビヌはTikTokのライブ配信で批判された。夜中であったにも関わらず、マイクを持って歌とダンスを披露し、議論が大きくなると「浅はかであったと、深く反省中だ。今後は一層注意する。申し訳ない」と謝罪した。

（記事提供＝OSEN）