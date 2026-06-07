集めたい、貼りたい、見せびらかしたい！ “販促シール” という名の誘惑

ちびっこから大人まで、日本は今、大シールブーム。“例のアレ”もかわいいですが、一部で密かに注目が集まっているのが、この“販促シール”。シールを貼る行為も含め、そのときめきに迫ります！

独自のデザインに加え、 “そもそも買えない”が魅力

〈お買得！〉〈日替りサービス品〉の文言の、“販促シール”こと「販売促進シール」。最近では、好きな販促シールを1枚ずつ購入する“シールバイキング”なるポップアップも人気の模様。こういったシールを多種扱っている雑貨店『stock』のオーナー・オギハラナミさんに魅力について伺いました。

「うちでは主に、スーパーなどで使われているものを扱っています。販促シールは、独特の配色やフォント、デザインが魅力ですが、一番のときめきは、本来は“シールだけでは買えない”という特別感ではないでしょうか。またボケやツッコミ作用もあり、あるお客様が〈低脂肪〉のシールを購入されたとき、“ものすごく高カロリーなお菓子をプレゼントするときに貼りたい！”と言ったのも最高だと思いました。シールって基本的には、〈一度貼ったら終わり〉。そのスリリングさも魅力なのではと思います（笑）」

刺さる人には刺さりまくる、販促シールのシートが勢揃い！“ロース”など、何に貼ったらいいの…？と戸惑うかもしれませんが、何に貼ってもいい自由さこそシールの魅力。販促シール 1シート \80〜120

stock

東京都世田谷区経堂2-25-13 TEL. 03-6413-6510 12：00〜18： 00 火〜金曜休 @stock_namiogihara

そんな販促シールをぷっくりさせたいあなたに朗報！

とはいえやっぱり、例のぷっくり＆ツヤツヤシールも好きなんです。自分の好きなシールがぷっくり＆ツヤツヤしてたら最高なんだけどな…。そんな夢を叶えてくれるキット「ぷくリエ」が発売されました！ ということで今回は、上で紹介している販促シールに加え、スタッフが以前自分で作ったシュウマイのシールを、「ぷくリエ」を使ってぷっくりさせてみました。

実録！ ぷっくりシールはこうして誕生した

ぷっくりさせたいシールの絵柄の上にクリア両面シールを貼り、その上に液体レジンをとろり。キレイにのばしてUV-LEDライトを当て、さらにレジンを重ね塗りして再度照射。さらに裏側からも照射。するとレジンが硬化しぷっくりシールが完成！ ツヤツヤ度も半端なし！ めっちゃくちゃ簡単でした。そして楽しい！

やってみた感想としては、どちらかというと小さめのシールのほうが、かわいく仕上がるような気が。世界で1つの、私だけのぷっくりシール、もっと作りたい〜！

簡単にできるキット、出ました

ぷ っくりシールに変身キット ぷくリエ

UV-LEDレジンと調色スティック、クリア両 面シール3枚、PPシート2枚、ニトリル製手袋1組入り。別途好きなシールとUV-LEDライト（右の写真・UV-LEDハンディライト3 \880）を用意すれば、すぐに作れます！ ぷ っくりシールに変身キット ぷくリエ \2,200 （パジコ）