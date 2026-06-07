

女子52kg級で3連覇 白金里桜（創志学園 3年）

【岡山県高校総体】7日、岡山武道館で柔道の個人戦が行われ、女子は7つの階級全てを創志学園の選手が制しました。3月の高校選手権で女子52kg級で日本一に輝いた白金里桜選手（3年）は岡山県総体3連覇を達成しました。男女とも各階級の優勝者はインターハイに出場します。

■女子

〈48kg級〉

1位 富永虹美（創志学園 2年）

〈52kg級〉

1位 白金里桜（創志学園 3年）

〈57kg級〉

1位 佐藤綺咲（創志学園 3年）

〈63kg級〉

1位 芳田結奈（創志学園 3年）

〈70kg級〉

1位 竹内ことな（創志学園 2年）

〈78kg級〉

1位 劉穆真（創志学園 2年）

〈78kg超級〉

1位 松本明莉（創志学園 3年）



■男子

〈60kg級〉

1位 下山航昇（関西 2年）

〈66kg級〉

1位 平田孝士朗（岡山学芸館 2年）

〈73kg級〉

1位 中谷憲斗（作陽学園 3年）

〈81kg級〉

1位 浅野弘武（岡山学芸館 3年）

〈90kg級〉

1位 森川博太（作陽学園 3年）

〈100kg級〉

1位 利守雄吉（作陽学園 3年）

〈100kg超級〉

1位 胡哲元（作陽学園 3年）



■団体戦（6日）

〈女子〉

1位 創志学園、2位 岡山理大付、3位 岡山学芸館・玉野光南

〈男子〉

1位 作陽学園、2位 関西、3位 岡山学芸館・倉敷工