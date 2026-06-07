【岡山県高校総体】柔道 女子は創志学園が全階級を制覇 白金里桜選手は大会3連覇 7日
女子52kg級で3連覇 白金里桜（創志学園 3年）
【岡山県高校総体】7日、岡山武道館で柔道の個人戦が行われ、女子は7つの階級全てを創志学園の選手が制しました。3月の高校選手権で女子52kg級で日本一に輝いた白金里桜選手（3年）は岡山県総体3連覇を達成しました。男女とも各階級の優勝者はインターハイに出場します。
■女子
〈48kg級〉
1位 富永虹美（創志学園 2年）
〈52kg級〉
1位 白金里桜（創志学園 3年）
〈57kg級〉
1位 佐藤綺咲（創志学園 3年）
〈63kg級〉
1位 芳田結奈（創志学園 3年）
〈70kg級〉
1位 竹内ことな（創志学園 2年）
〈78kg級〉
1位 劉穆真（創志学園 2年）
〈78kg超級〉
1位 松本明莉（創志学園 3年）
■男子
〈60kg級〉
1位 下山航昇（関西 2年）
〈66kg級〉
1位 平田孝士朗（岡山学芸館 2年）
〈73kg級〉
1位 中谷憲斗（作陽学園 3年）
〈81kg級〉
1位 浅野弘武（岡山学芸館 3年）
〈90kg級〉
1位 森川博太（作陽学園 3年）
〈100kg級〉
1位 利守雄吉（作陽学園 3年）
〈100kg超級〉
1位 胡哲元（作陽学園 3年）
■団体戦（6日）
〈女子〉
1位 創志学園、2位 岡山理大付、3位 岡山学芸館・玉野光南
〈男子〉
1位 作陽学園、2位 関西、3位 岡山学芸館・倉敷工