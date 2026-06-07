「Don’t quote me on that」の意味は？確信がない話をするときに！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「Don’t quote me on that」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 ヒントは、「quate」が「引用する」という意味を持つ単語であること。 あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「確かじゃないけどね」でした！ 「Don’t quote me on that」は「確かじゃないけどね」という意味のフレーズ。 「たぶんそうだと思うけど、間違っていたらごめんね」という気持ちをやわらかく伝えられます。 友だちとの会話では、日本語の「知らんけど」に近い感覚で使えることもありますよ。 「I heard they’re dating, but don’t quote me on that.」

（あの2人つきあってるって聞いたけど、確かじゃないよ） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部