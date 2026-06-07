Straine×ふしぎの国のアリス限定デザイン登場！夢見るヘアケア時間へ

ヘアケアブランド「Straine（ストレイン）」から、ディズニー・アニメーション作品『ふしぎの国のアリス』をモチーフにした数量限定デザインが登場します。物語の世界観を閉じ込めた特別なパッケージに加え、ティーパーティーをイメージした香りも魅力♡毎日のヘアケアタイムを、まるでアリスの世界を旅するような特別なひとときへ導いてくれる限定コレクションをご紹介します。

アリスの世界観を楽しむ限定デザイン

今回登場する限定パッケージは、『ふしぎの国のアリス』の魅力をたっぷり詰め込んだ特別仕様です。

細い髪向けの「SOFT」には主人公アリスをデザイン。物語のワンシーンを切り取ったような幻想的な世界観が広がります。

一方、普通～太い髪向けの「BASIC」には人気キャラクターのヤングオイスターを採用。愛らしくユニークなデザインが印象的です。

パッケージには作品を象徴するモチーフやキャラクターが随所に散りばめられており、バスルームに置くだけでも気分が高まる仕上がり。ファンはもちろん、可愛いデザインが好きな方にもおすすめです。

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香りも楽しめる2つのラインナップ

Straine SOFT ALICE in WONDERLANDセット品



価格：3,960円（税込）

細い髪向けに開発されたSOFTタイプは、軽やかさを保ちながらうねりを整え、ふんわりとしたハリ・コシのある髪へ導きます。上品なアールグレイと華やかなローズが重なる香りは、まるで優雅なティーパーティーのよう。

セット内容：ストレートシャンプー475mL、ストレートトリートメント475mL、ストレートヘアオイルお試しサイズ1mL×2包

香り：アールグレイ＆ローズ

Straine BASIC ALICE in WONDERLANDセット品



価格：3,960円（税込）

普通～太い髪向けのBASICタイプは、広がりやすい髪をしなやかでまとまりやすい質感へ整えます。みずみずしいピーチと爽やかなウーロンの香りが心地よく広がります。

セット内容：ストレートシャンプー475mL、ストレートトリートメント475mL、ストレートヘアオイルお試しサイズ1mL×2包

香り：ピーチ＆ウーロン

Straineならではのこだわり処方

見た目の可愛さだけでなく、機能性にも注目です。

Straineは髪内部の構造に着目した「トリプルストレート処方」を採用。

世界初¹のストレートシルク成分²を独自配合し、必須アミノ酸³、ジマレイン酸⁴、7種のケラチン*⁵などを組み合わせることで、ダメージを内側から補修しながらうねりを整えます。

さらにセラミド*⁶やサクラン®*⁷が潤いを守り、湿気の多い季節でも扱いやすいストレートヘアをサポート。髪質に合わせて選べる処方設計も魅力です。

通常商品も展開されており、ストレートシャンプー・トリートメントは本体475mL各1,980円（税込）、詰め替え400mL各1,540円（税込）、1回お試し用10mLは165円（税込）で販売されています。

数量限定だから早めのチェックがおすすめ

『ふしぎの国のアリス』の幻想的な世界観と、Straineの本格ヘアケアが出会った今回の限定コレクション。

可愛いパッケージはもちろん、アールグレイ＆ローズやピーチ＆ウーロンといったティーフレーバーの香りも魅力です♡

2026年6月15日（月）より全国のドラッグストア、バラエティストア、ECモールで順次発売されるため、気になる方はぜひ早めにチェックして、物語の世界に包まれるヘアケア時間を楽しんでみてください。