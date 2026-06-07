◇交流戦 ロッテ2―2巨人（2026年6月7日 東京D）

8回から一塁の守備に入ったロッテ・安田が、1点を追う9回2死から起死回生の同点ソロを放った。開幕2軍スタートとなった安田は5月30日に1軍昇格すると、同日の阪神戦で3年ぶりの一発となる今季1号。この日は前日の対戦で空振り三振に仕留められた巨人の守護神マルティネスの155キロを右翼スタンドへ運んだ。

サブロー監督は「打ちましたね、2ボールから真っすぐ1本でいったと思うんですけど、思い切れたというか、良いバッティングでしたね。彼にとっても良かったし、チームにとっても良かったです」と喜び、「ファームに行って、速い真っすぐを打てるように本人も頑張ってたと思うので、それが出たので良かったです」と目を細めた。

先発のロングは立ち上がり制球に苦しみながらも5回を1失点。5回2死一塁から小川の右越え適時三塁打で追いつき、7回に3番手の中森が1点を失ったものの、土壇場で追いつき、8回以降は救援陣が踏ん張って延長戦の末に2試合連続の引き分けに持ち込んだ。指揮官は「強くなったというか、成長が感じられますよね。簡単に負けなくなった。ミスしても負けなくなったし、これをずっと続けていってくれれば面白くなっていくと思います」と手応えを口にした。