歌手の中尾ミエが傘寿（８０歳）を迎えた６日、東京・丸の内のコットンクラブでバースデーライブを開催した。

オープニングでは「Ｗｅｌｃｏｍｅ ｔｏ ｍｙ ｓｈｏｗ」を披露し、大きな拍手と歓声が送られると、続けて「帰ってきた女」を歌唱。ＭＣではこれまでの歩みをユーモアたっぷりに振り返りながら「人生もっともっと楽しまなくちゃ」と力強く客席に呼びかけた。

中盤には、親交のあるタレントのモト冬樹がサプライズ登場し、息の合った爆笑トークを展開。モトは「春よ、来い」を生ギターの弾き語りで披露した。さらに、客席にいた古坂大魔王とミッツ・マングローブがステージへ呼び込まれるサプライズもあり、会場は大興奮だった。終盤にかけては、「見上げてごらん夜の星を」や「片想い」などを歌い上げた。続けて、「Ｖａｃａｔｉｏｎ」「Ｏｈ！キャロル」など洋楽ポップスメドレーも披露し、この日１番の拍手を受けた。

アンコールでは、名残惜しさをにじませながらも「誰かがあなたを愛しているから」を熱唱。８０歳という新たなスタートラインを最高の形で飾った。