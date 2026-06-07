◆カーリング日本選手権 第１日（６月７日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子の１次リーグ（Ｌ）を行い、前回覇者で２月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが、札幌国際大に１２―４で勝利し、連覇へ弾みをつけた。

第１エンドで２点を奪って流れをつかむと第３Ｅでは大量４点を奪って６点目。第４Ｅこそ２点を取られたものの、第５Ｅで４点をすぐに取り返し、流れを渡さず、終始、ゲームを有利に運んでこのまま押し切った。

２月のミラノ・コルティナ五輪では、１次リーグ敗退に終わり、スキップの吉村紗也香が「最大限の力が発揮できなくて悔しい結果で終わってしまいました」と話すように、初の晴れ舞台で悔しさを味わった。帰国後、再出発したチームは「もう一度強い姿を見せたい」とシーズンを締めくくる大会に照準を定め、練習を積み最高の状態に仕上げてきた。

今大会の優勝チームは、３０年フランス・アルプス地域五輪に向けた日本代表選考会への出場権を手にする。

◆日本選手権 男女１０チームが参加し、２つのグループに分かれて総当たりで１次リーグを戦う。各グループの上位３チームが２次リーグに進み、再び総当たり戦を行い上位４チームが決勝トーナメントに進む。１３日に男女準決勝、１４日に男女決勝を行う。