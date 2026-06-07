◆男子プロゴルフツアー メジャー第２戦 ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯 最終日（７日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ＝７４６４ヤード、パー７１）

最終ラウンドが行われ、４５歳ベテランの岩田寛（ＪＣＲファーマ）がメジャー２勝目を挙げた。３打差３位から逆転し、片岡尚之、コ・タイチ（香港）との３人によるプレーオフを１ホール目で制して大会最年長優勝。ツアー通算８勝目となり、４０代で６勝目をマークした。

優勝賞金３０００万円を獲得。２０２４年大会優勝で得ていた５年シードを２０３１年まで延長し、年間ポイントランクで６２５プレミアムポイントを得て５位に浮上した。さらに、１０月に日本で開催される米ツアーのベイカレント・クラシック・レクサスの出場権を獲得した。

また、優勝副賞としてドイツの高級車ＢＭＷ「Ｘ６ ３５ｄ ｘＤｒｉｖｅ Ｍ Ｓｐｏｒｔ」（税込み１３５３万円）、森ビル特別賞「本木ヒルズ グランドハイアット東京 グランド エグゼクティブスイート ペア宿泊券」、内閣総理大臣・文部科学大臣賞、茨城県知事賞（常陸牛、いばらきメロン）、笠間市長賞「笠間の栗づくし」など豪華賞品をゲットした。