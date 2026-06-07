BMWを贈呈される優勝した岩田寛（カメラ・渡辺　朋美）

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◆男子プロゴルフツアー　メジャー第２戦　ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯　最終日（７日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ＝７４６４ヤード、パー７１）

　最終ラウンドが行われ、４５歳ベテランの岩田寛（ＪＣＲファーマ）がメジャー２勝目を挙げた。３打差３位から逆転し、片岡尚之、コ・タイチ（香港）との３人によるプレーオフを１ホール目で制して大会最年長優勝。ツアー通算８勝目となり、４０代で６勝目をマークした。

　優勝賞金３０００万円を獲得。２０２４年大会優勝で得ていた５年シードを２０３１年まで延長し、年間ポイントランクで６２５プレミアムポイントを得て５位に浮上した。さらに、１０月に日本で開催される米ツアーのベイカレント・クラシック・レクサスの出場権を獲得した。

　また、優勝副賞としてドイツの高級車ＢＭＷ「Ｘ６　３５ｄ　ｘＤｒｉｖｅ　Ｍ　Ｓｐｏｒｔ」（税込み１３５３万円）、森ビル特別賞「本木ヒルズ　グランドハイアット東京　グランド　エグゼクティブスイート　ペア宿泊券」、内閣総理大臣・文部科学大臣賞、茨城県知事賞（常陸牛、いばらきメロン）、笠間市長賞「笠間の栗づくし」など豪華賞品をゲットした。