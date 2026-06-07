川上哲治の「ボールが止まって見えた」伝説は本当？長野久義が語る打席のリアル「縫い目で球種が分かることはある」

川上哲治の「ボールが止まって見えた」伝説は本当？長野久義が語る打席のリアル「縫い目で球種が分かることはある」