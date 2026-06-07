元ももクロ・伊倉愛美、第2子出産を報告・赤ちゃん披露「二児の母として頑張っていきます」
元ももいろクローバーのメンバーで、歌手・俳優として活動している伊倉愛美（32）が7日、自身のインスタグラムを更新し、第2子出産を公表した。
【写真】元ももクロ・伊倉愛美、第2子出産 生まれたばかりの赤ちゃんショット
伊倉は「先日、第二子を出産いたしました。元気な女の子です」と報告し、小さな赤ちゃんの写真を披露した。
「切迫早産で入院したりと不安な日々も続きましたが、おかげさまで無事に正期産を迎えることができました。妊娠中から支えてくださった皆さまに、心から感謝しています」とつづり、「二児の母として頑張っていきますので、これからもあたたかく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。
伊倉は、2004年から『天才てれびくんMAX』にてれび戦士として3年間出演。また、ももいろクローバー結成時のメンバーとしても知られる。22年9月に自身のXを通じて、一般男性との結婚を発表した。24年11月に第1子男児出産を明らかにしている。
【写真】元ももクロ・伊倉愛美、第2子出産 生まれたばかりの赤ちゃんショット
伊倉は「先日、第二子を出産いたしました。元気な女の子です」と報告し、小さな赤ちゃんの写真を披露した。
「切迫早産で入院したりと不安な日々も続きましたが、おかげさまで無事に正期産を迎えることができました。妊娠中から支えてくださった皆さまに、心から感謝しています」とつづり、「二児の母として頑張っていきますので、これからもあたたかく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。
伊倉は、2004年から『天才てれびくんMAX』にてれび戦士として3年間出演。また、ももいろクローバー結成時のメンバーとしても知られる。22年9月に自身のXを通じて、一般男性との結婚を発表した。24年11月に第1子男児出産を明らかにしている。