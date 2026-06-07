歌手の鈴木愛理（32）が7日、自身のX（旧ツイッター）を更新。朝マックの定番メニューをほお張る姿を披露し、注目を集めている。

6日深夜放送のニッポン放送「鈴木愛理のオールナイトニッポン0」（深夜3・00）に出演。「さっきね、マックが早朝から空いてたからハッシュポテトチャレンジした！夜ご飯ちゃんと食べれてなくて、今から食べるか食べないか迷ってたけど、空いてた＝食べなさい。ということだと信じて（笑）5枚頼めたし重ねて食べました」（原文まま）と朝マックのハッシュポテトを5枚重ねて食べたことを報告した。

大きな口を開けて、かぶりつく写真などを公開。「美味しかった！」と振り返り、「なお3枚重ねが顎の限界」と3枚しか口に入らなかったことも明かした。

続く投稿では、「ちなみにですがやっぱり一枚ずつ食べるのが1番美味しかったです」とも。「えだまめコーンから食べたから実質カロリーゼロ」「あとラジオで話した18歳の鈴木愛理構文ですからね(ガクブル」とユーモアたっぷりに付け加えていた。

フォロワーからは「これは笑った笑笑」「最高に可愛い」「すごい」「嘘でしょ！？」「朝マック行きたくなりました〜」「5枚重ねて3枚しか食べれてないの可愛い」「清々しいほどの食いっぷり」などの声が寄せられた。