巨人２−２ロッテ（交流戦＝７日）――２試合連続で引き分けた。

巨人は七回に松本の適時打で勝ち越し、ロッテは九回二死から安田のソロで追いついた。巨人は３カード連続の勝ち越しとなった。

◇

日本ハム７−１ヤクルト（交流戦＝７日）――日本ハムが４連勝。一回にレイエスの２ランで先制し、五回にはマルティネスの２ランなどで加点した。北山は１失点で完投。ヤクルトは今季初の４連敗。

◇

西武４−１中日（交流戦＝７日）――西武が延長戦を制した。十二回、長谷川のソロと代打古賀悠の２点打で３点を勝ち越した。中日は十一回の満塁機に一塁走者の細川がけん制死したのが痛かった。

◇

ソフトバンク４−２ＤｅＮＡ（交流戦＝７日）――ソフトバンクが延長戦を制した。十二回に庄子のスクイズと海野の適時二塁打で勝ち越し、逃げ切った。ＤｅＮＡは序盤のリードを守れず４カード連続負け越し。

◇

広島５−２オリックス（交流戦＝７日）――広島が交流戦初の連勝。二回に菊池の２点二塁打などで４点を先取。八回にも大盛の適時打で加点した。オリックスは引き分けを挟んで今季初の５連敗。