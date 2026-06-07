タレントの平愛梨（41）は6月3日に自身のInstagramを更新し、サッカー日本代表・長友佑都（39）への思いをつづった。投稿では、日本代表としてワールドカップに挑む夫に向けて、出会ったころから口にした言葉を実現してきた姿への尊敬や、4男児とともに送り出す家族の思いを伝えている。

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公開された写真では、日本代表のユニホームを着た4人の子どもたちが、白いソファに並んで座っている。投稿文には「夫の夢は私の夢」「4男児と交わした男同士の結束」などの言葉もあり、家族で長友の挑戦を後押しする温かな雰囲気が伝わる。背景には星やシャボン玉のような加工が入り、晴れ舞台へ向かう背中を送り出すような一枚になっている。

【画像】日本代表ユニホーム姿で並ぶ4男児（画像は平愛梨公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「長友パパさん 闘魂のハチマキ、めちゃカッコよかったです！ 現地で大暴れしてきて下さいねー」「家族の応援が何より一番心強いね」「パパならきっとやってくれる！ 全力で応援します」「どうしてかこのInstagram読んでいたら、涙が出てきたの。愛情たっぷりの投稿だからかな」といった声が寄せられている。