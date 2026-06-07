日本サッカー協会（JFA）は6月3日、公式Instagramを更新。成田空港から事前合宿地のメキシコ・モンテレイへ向けて出発する森保ジャパンのメンバーを紹介した。

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JFAは「『FIFAワールドカップ2026™』に向けて、出発！」と題して、中村敬斗（25）、谷口彰悟（34）、鈴木彩艶（23）、大迫敬介（26）、後藤啓介（21）、森保一監督の姿を公開。6人はいずれもdunhill（ダンヒル）によるオフィシャルスーツを着用し、機内へ持ち込むスーツケースと航空券やパスポートを手にしている。搭乗直前のシーンに「かっこよすぎ」「モデルも顔負けのショット！」など多くの反響が寄せられた。



【画像】ダンヒルのオフィシャルスーツを着用した中村敬斗（画像は日本サッカー協会Instagramより引用）



この投稿には、Instagramユーザーから「素敵」「頑張ってください!応援します」「かっこいい」「スポーツ選手はスタイルがいいので皆さん素敵」「イケメン発見」「Good luck」「みんなかっこいいね！」「モデルさんや」「皆スーツ似合うよね」「がんばれ日本！！！」「空の旅楽しんでください」「俳優なみルックス」「行くぞ、サムライブルー」「ランウェイみたいですよね～」「スーパーモデル」「まずはお身体に気をつけて！」「森保監督ー 笑顔が癒し」などのコメントが寄せられている。