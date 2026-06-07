宮舘涼太のコックコート姿に反響続々！「スタイル良すぎ」「まさかのシェフでびっくり」「似合いすぎる」「普通に舘様だ」

【写真】コックコート姿に惚れる、宮舘涼太のスタイルの良さ際立つ

テレビ朝日系オシドラサタデー公式Instagramでは、Snow Man・宮舘涼太のシェフ姿を公開した。

■シェフ・宮舘涼太！手慣れた調理シーンに釘付け

真っ白なコックコートに、長いコック帽をかぶった宮舘涼太。フライパンをあおったり、時には調味料を振りかけたりと、手際よく調理する動画が公開された。

これは宮舘が主演を務めたオシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）撮影中の一幕。

テキストでは「ターミネーターと恋しちゃったら」とハッシュタグと絵文字を添えて投稿し、

「タミ恋最終回」「見逃し配信中」と紹介。

続けて、「割烹着…ではなくシェフ姿のエータ」「さすがなんでもお似合いの宮舘さん」「本編と別角度から本番の様子をお届け」と続け、「TVerでは1～3話と最終回を配信中」「ぜひ何度でもおかわりしてみてください！」と呼びかけた。

■写真：コックコートでも伝わる宮舘涼太のスタイルの良さ

この動画を受けてフォロワーからは、「まさかのシェフでびっくり」「似合いすぎる」「割烹着もよかったけどシェフも良き」「エータさんというより普通に舘様だ笑」「シェフエータカッコいい！」「スタイル良すぎ」とシェフの格好をした宮舘に様々な反響が寄せられていた。

また、「こんな舘様が見たいがたくさん詰まったドラマ」「シリーズ化して欲しい」との声も見られた。