STARGLOW、デビューショーケース映像作品から初公開の映像を多数含むライブダイジェストを公開

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STARGLOWが、7月29日にリリースとなるLIVE DVD & Blu-ray『STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”』より、本邦初公開の映像を多数含むライブダイジェスト映像がプレミア公開された。

■プレデビュー曲「Moonchaser」やデビュー曲「Star Wish」など全8曲のパフォーマンスを約15分間に凝縮！

本映像は、STARGLOWが「最優秀ニュー・アーティスト賞」と「ラジオ特別賞 Radio Rising Artist of the Year」の2部門でノミネートされている国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』開催を祝して行われている「YouTube Music Weekend: MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Edition」のプログラムとして公開。(※「YouTube Music Weekend」とは、アーティストのライブ映像などを一気にプレミア公開する企画)

プレデビュー曲「Moonchaser」やデビュー曲「Star Wish」など全8曲のパフォーマンスを約15分間に凝縮。STARGLOWの記念すべきデビューショーケースの熱狂をいち早く堪能できるダイジェスト映像となっている。

7月29日リリースのLIVE DVD & Blu-ray『STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”』は、自身初の単独ライブとして横浜BUNTAIで行われたデビューショーケース(1月31日・2月1日開催)より、2月1日第2部公演・全15曲を完全収録。

特典映像として、リハーサルから本番の舞台裏に密着したメイキング映像やメンバーの率直な想いに迫るインタビューをたっぷり盛り込んだ【Documentary of “Wish upon a star”】がコンパイルされる。

さらに「初回生産限定盤」は、箔押し三方背ケース&デジパックの豪華仕様に加え、特製フォトブックを封入。メンバーそれぞれにフォーカスした「Star Wish」「Green Light」の【FOCUS CAM】も特別収録される。

また、BMSG MUSIC SHOP限定の購入者特典として「アクリルパズルキーホルダー (全6種よりランダム1種)」が、その他ショップでの購入者特典として「クリアファイル」がアナウンスされている。

なお、STARGLOWは本作のリリースに加え、直前の7月22日には、3rdシングル「Drivin’ My Life」のリリースも決定。

そして8月には、現在開催中のファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』の追加公演として、8月1日・2日の横浜アリーナ、8日・9日のGLION ARENA KOBEでのアリーナ公演が控えているほか、『SUMMER SONIC 2026』への初出演も決定している。

■リリース情報

2026.07.22 ON SALE

SINGLE「Drivin’ My Life」

2026.07.29 ON SALE

Blu-ray＆DVD『STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”』

■関連リンク

STARGLOW OFFICIAL SITE

https://starglow.tokyo/