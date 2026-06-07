【ライブレポート】MAZZEL、全国4都市11公演のアリーナツアーを完走！新曲「So Strawberry」をサプライズで初披露

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BMSG所属の8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELが、6月7日に国立代々木競技場 第一体育館で開催した追加公演をもって、全国4都市11公演にわたるグループ初の全国アリーナツアー『MAZZEL 1st Arena Tour 2026 “Shall we hit the Banquet?”』を完走した。

■今秋全国20カ所を巡るファンミーティングツアーの開催も決定！

本ツアーは、4月25日のGLION ARENA KOBE公演を皮切りに開幕。当初予定されていた全9公演がSOLD OUTを記録し、その大きな反響を受けて、6月6日・7日に国立代々木競技場 第一体育館での追加公演が実現した。

ツアーは、4月8日にリリースされた2nd Album『Banquet』の世界観を軸に構成。同作はBillboard JAPANダウンロード・アルバム・チャート“Download Albums”およびオリコン週間デジタルアルバムランキングなど、各種デジタルチャートで1位を獲得し、大きな話題を集めた話題の1枚。

公演は本ツアーのコンセプトソング「BANQUET BANG」から幕を開け、同楽曲のMVでも印象的な円卓がステージセットとしても登場。メンバーが繰り出す迫力あるパフォーマンスで、会場を一気に熱狂の渦へと巻き込んだ。

さらに、「MAKERZ」「T.O.P」など、アルバム収録の新曲もツアーで初披露。「Trap」「DANGER」「K&K」といったファン人気の高い楽曲もノンストップで畳み掛け、会場のボルテージは最高潮に達した。

後半には、ドラム、ギター、キーボードからなるバンド・MAD MAGAZINEが登場。「HERO SUIT -All Members ver.-」からスタートすると、「J.O.K.E.R.」「Only You」などの人気曲をバンドアレンジで披露し、ライブならではの熱量を生み出した。

また、EIKIのメッセージから始まる「Clover」では、メンバーが会場のMUZEへまっすぐに想いを届けるように歌声を響かせ、会場全体が感動に包まれた。

さらに、6月7日公演には、「Get Up And Dance」のMVでも共演したガチャピン・ムックがサプライズ出演。「Get Up And Dance」でコラボパフォーマンスを展開し、会場を大いに沸かせた。

ラストにはメンバーにとっても思い入れの深い楽曲「The Voice」を披露。メンバーそれぞれのソロによるアカペラ歌唱から始まる圧巻のパフォーマンスで、MAZZELの圧倒的な存在感を示した。崇高な余韻を残したまま、約2時間半にわたる公演は大盛況のうちに幕を閉じた。

また、追加公演ならではのサプライズとして、新曲「So Strawberry」も初披露。同曲はラテンのニュアンスをまとったビートに、スリリングな恋を描いた中毒性のある一曲。グルーヴィーなサウンドで、色気が漂うMAZZELのサマーチューンに仕上がっている。

さらに「So Strawberry」が6月22日にデジタルシングルとしてリリースされることも発表され、会場からは大きな歓声が上がった。

加えて、今秋全国20カ所を巡るファンミーティングツアー『MAZZEL 2nd Fan Meeting -Play at the MUZEUM Vol.2-』の開催が決定。6月7日20時よりMAZZEL Official Fan Club “MUZEUM”およびBMSGオンラインサロン”B-Town〈Architect〉”会員様を対象とした、チケット最速先行受付がスタート。詳細は公式サイトをチェックしてほしい。

■セットリスト

M01.BANQUET BANG

M02.MAZQUERADE

M03.MAKERZ

M04.Fire

M05.Get Down

M06.CAME TO DANCE

M07.to me

M08.T.O.P

M09.Fantasy

M10.I’m yours, You’re mine

M11.Trap

M12.DANGER

M13.K&K

M14.HERO SUIT -All Members ver.-

M15.J.O.K.E.R.

M16.MISSION

M17.Get Up And Dance

M18.Parade

M19.King Kila Game

M20.So Strawberry

M21.Only You

M22.Clover

M23.Our Life is Always Right

M24.Seaside Story

M25.Vivid

M26.BANQUET BANG

M27.The Voice

■リリース情報

2026.06.22 ON SALE

DIGITAL SINGLE「So Strawberry」

■イベント情報

『MAZZEL 2nd Fan Meeting -Play at the MUZEUM Vol.2-』

10/22(木) 東京・LINE CUBE SHIBUYA

10/24(土)北海道・カナモトホール

10/25(日)北海道・函館サーモン・まるなまホール（函館市民会館）

11/02(月)福島・とうほう・みんなの文化センター（福島県文化センター）大ホール

11/03(火・祝)宮城・東京エレクトロンホール宮城

11/07(土)新潟・新潟テルサ

11/10(火) 神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール

11/17(火)岡山・倉敷市民会館

11/18(水)広島・広島文化学園HBGホール

11/25(水)兵庫・神戸国際会館 こくさいホール（昼夜2公演）

11/26(木)大阪・大阪国際会議場 メインホール

12/01(火)埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

12/03(木)群馬・高崎芸術劇場 大劇場

12/04(金) 栃木・宇都宮市文化会館 大ホール

12/07(月)福岡・福岡サンパレス（昼夜2公演）

12/11(金)愛知・愛知県芸術劇場大ホール

12/15(火)香川・レクザムホール・大ホール

12/16(水)高知・新来島高知重工ホール・オレンジホール(高知県立県民文化ホール)

12/21(月)静岡・アクトシティ浜松 大ホール

12/23(水)熊本・熊本城ホール メインホール

■関連リンク

MAZZEL OFFICIAL SITE

https://mazzel.tokyo/