【ライブレポート】MAZZEL、全国4都市11公演のアリーナツアーを完走！新曲「So Strawberry」をサプライズで初披露
BMSG所属の8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELが、6月7日に国立代々木競技場 第一体育館で開催した追加公演をもって、全国4都市11公演にわたるグループ初の全国アリーナツアー『MAZZEL 1st Arena Tour 2026 “Shall we hit the Banquet?”』を完走した。
■今秋全国20カ所を巡るファンミーティングツアーの開催も決定！
本ツアーは、4月25日のGLION ARENA KOBE公演を皮切りに開幕。当初予定されていた全9公演がSOLD OUTを記録し、その大きな反響を受けて、6月6日・7日に国立代々木競技場 第一体育館での追加公演が実現した。
ツアーは、4月8日にリリースされた2nd Album『Banquet』の世界観を軸に構成。同作はBillboard JAPANダウンロード・アルバム・チャート“Download Albums”およびオリコン週間デジタルアルバムランキングなど、各種デジタルチャートで1位を獲得し、大きな話題を集めた話題の1枚。
公演は本ツアーのコンセプトソング「BANQUET BANG」から幕を開け、同楽曲のMVでも印象的な円卓がステージセットとしても登場。メンバーが繰り出す迫力あるパフォーマンスで、会場を一気に熱狂の渦へと巻き込んだ。
さらに、「MAKERZ」「T.O.P」など、アルバム収録の新曲もツアーで初披露。「Trap」「DANGER」「K&K」といったファン人気の高い楽曲もノンストップで畳み掛け、会場のボルテージは最高潮に達した。
後半には、ドラム、ギター、キーボードからなるバンド・MAD MAGAZINEが登場。「HERO SUIT -All Members ver.-」からスタートすると、「J.O.K.E.R.」「Only You」などの人気曲をバンドアレンジで披露し、ライブならではの熱量を生み出した。
また、EIKIのメッセージから始まる「Clover」では、メンバーが会場のMUZEへまっすぐに想いを届けるように歌声を響かせ、会場全体が感動に包まれた。
さらに、6月7日公演には、「Get Up And Dance」のMVでも共演したガチャピン・ムックがサプライズ出演。「Get Up And Dance」でコラボパフォーマンスを展開し、会場を大いに沸かせた。
ラストにはメンバーにとっても思い入れの深い楽曲「The Voice」を披露。メンバーそれぞれのソロによるアカペラ歌唱から始まる圧巻のパフォーマンスで、MAZZELの圧倒的な存在感を示した。崇高な余韻を残したまま、約2時間半にわたる公演は大盛況のうちに幕を閉じた。
また、追加公演ならではのサプライズとして、新曲「So Strawberry」も初披露。同曲はラテンのニュアンスをまとったビートに、スリリングな恋を描いた中毒性のある一曲。グルーヴィーなサウンドで、色気が漂うMAZZELのサマーチューンに仕上がっている。
さらに「So Strawberry」が6月22日にデジタルシングルとしてリリースされることも発表され、会場からは大きな歓声が上がった。
加えて、今秋全国20カ所を巡るファンミーティングツアー『MAZZEL 2nd Fan Meeting -Play at the MUZEUM Vol.2-』の開催が決定。6月7日20時よりMAZZEL Official Fan Club “MUZEUM”およびBMSGオンラインサロン”B-Town〈Architect〉”会員様を対象とした、チケット最速先行受付がスタート。詳細は公式サイトをチェックしてほしい。
■セットリスト
M01.BANQUET BANG
M02.MAZQUERADE
M03.MAKERZ
M04.Fire
M05.Get Down
M06.CAME TO DANCE
M07.to me
M08.T.O.P
M09.Fantasy
M10.I’m yours, You’re mine
M11.Trap
M12.DANGER
M13.K&K
M14.HERO SUIT -All Members ver.-
M15.J.O.K.E.R.
M16.MISSION
M17.Get Up And Dance
M18.Parade
M19.King Kila Game
M20.So Strawberry
M21.Only You
M22.Clover
M23.Our Life is Always Right
M24.Seaside Story
M25.Vivid
M26.BANQUET BANG
M27.The Voice
■リリース情報
2026.06.22 ON SALE
DIGITAL SINGLE「So Strawberry」
■イベント情報
『MAZZEL 2nd Fan Meeting -Play at the MUZEUM Vol.2-』
10/22(木) 東京・LINE CUBE SHIBUYA
10/24(土)北海道・カナモトホール
10/25(日)北海道・函館サーモン・まるなまホール（函館市民会館）
11/02(月)福島・とうほう・みんなの文化センター（福島県文化センター）大ホール
11/03(火・祝)宮城・東京エレクトロンホール宮城
11/07(土)新潟・新潟テルサ
11/10(火) 神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール
11/17(火)岡山・倉敷市民会館
11/18(水)広島・広島文化学園HBGホール
11/25(水)兵庫・神戸国際会館 こくさいホール（昼夜2公演）
11/26(木)大阪・大阪国際会議場 メインホール
12/01(火)埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
12/03(木)群馬・高崎芸術劇場 大劇場
12/04(金) 栃木・宇都宮市文化会館 大ホール
12/07(月)福岡・福岡サンパレス（昼夜2公演）
12/11(金)愛知・愛知県芸術劇場大ホール
12/15(火)香川・レクザムホール・大ホール
12/16(水)高知・新来島高知重工ホール・オレンジホール(高知県立県民文化ホール)
12/21(月)静岡・アクトシティ浜松 大ホール
12/23(水)熊本・熊本城ホール メインホール
■関連リンク
MAZZEL OFFICIAL SITE
https://mazzel.tokyo/