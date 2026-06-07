お笑いタレント平野ノラ（47）が8日、自身のSNSを更新し、カッサにハマったことを報告した。

平野はブログで「メンテナンス 体の疲れがなかなか取れない 頭から首にかけて張っている この感じはマッサージではなくカッサだわ！と言う事で頭から全身しっかり施術してもらいました！」とつづり、「観覧注意」としながら「カッサの後に浮き出たお血 老廃物が表面化した証拠がなかなか衝撃です！！」と、背中に浮き出たお血の写真を投稿。

「痛みはそこまでないのですがスッキリします！赤いとこはお血が溜まっていたところです。お血とは：東洋医学において、血流が滞りドロドロになった状態や、不要になった古い血液・老廃物のことを指します。万病の元とも言われています」と説明した。

また「サロンで使われてるカッサが万能で買いました！水牛の角です しばらく続けてみます バブ子の頭にもカッサでマッサージするととても気持ちいいと言ってます」と続けた。

カッサとは、元々は中国で行われていた民間療法の一種で、プレートで皮膚をこすり、血液やリンパの流れを良くする美容法。

平野の写真を見た人からは「興味あります」「このお血は、どれくらいで引くのですか？」「痛そう」などの声が寄せられていた。