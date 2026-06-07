◇MLB ドジャース 9-2 エンゼルス(日本時間7日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの山本由伸投手が8回1失点の好投で今季6勝目。バッテリーを組んだラッシング選手も「8回を投げ切るのは簡単なことではない」と称賛しました。

先発登板した山本投手は、初回2アウトから連打を浴びて先制点を献上。それでも直後の攻撃で、大谷翔平選手の内野安打から打線がつながり、大谷選手が2度目の打席で2ランを放つなど、打者一巡の猛攻で大量9点の援護を受けました。

ベンチで見守った山本投手は、この間も“ルーティーン”を実行。「腕を動かし続けて、いつでも投げられる状態を維持している。初回の攻撃中もウォームアップしていた」と明かしました。

すると、勢いづいた打線に呼応するように、山本投手も尻上がりの好投。「相手打線はもともと空振りの少ないチームで、彼も立ち上がりは思うような空振りは取れていなかったから、打たせてアウトを取ることにした」というラッシング選手の狙い通り、初回の3アウト目から22者連続アウトに仕留める圧巻投球で、8回1失点の今季6勝目をつかみました。

試合後には、ラッシング選手が山本投手とのコミュニケーションを明かし、「何ができるのかを確認するいい機会で、新しい武器をいくつか増やす様な試しをした」と説明。「次回登板にも生かせればいいなと思う」と振り返ります。また、いつもと違う雰囲気の中で進んだ試合展開に実りも多く、「シーズンが進むにつれてさらによくなっていくものだし、彼が失速すると思わないよ」とこれからの好投に期待しました。