お笑いタレントの明石家さんま（70）が7日放送のTBS「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演し、出会いから40年近くが経った“教え子”の現在に驚く場面があった。

この日は「ぽっちゃり業界2026前半戦！」としてタレントの内山信二がゲスト出演。1988年に始まったバラエティー番組「あっぱれさんま大先生」（フジテレビ）に第1期メンバーとして出演していた内山は現在44歳。「来年でさんまさんと出会って40年になるんで」と明かすとさんまは大笑いし、「そんだけ長く経つか〜、うわー」としみじみと話した。

久々に再会したという内山に「びっくりした楽屋で。え？内山やせた？」と言うと、共演のマツコ・デラックスも「内山君もう普通体形じゃない？」と同調。内山は2019年に結婚した妻が健康を気遣ってくれるお陰でやせたそうだが、さんまは「アカンやん、お前。仕事減るわ」とピシャリと言い放ってスタジオの笑いを誘った。

進行役の平成ノブシコブシ・吉村崇は「さっきトイレですれ違ったけど、ここのボタンが老眼で付けれてなくて」と内山が老眼のため、パンツのボタンをとめるのに苦労していたことを暴露。

「老眼!?」と驚くさんまに、内山は「もう老眼も入ってきたんですよ」。さんまが「えーっ！あっぱれの内山くんが老眼？」と笑うと、内山は「多分さんまさんはジミー（大西）さん20歳、俺のこと6歳だと思ってる。ジミーさんも僕もいい年なんですよ」と現実を突き付けていた。