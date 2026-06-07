サッカー日本代表の瀬古歩夢選手が現地時間6日、26歳の誕生日を前に、大先輩から祝福を受けました。

開幕まであと4日に迫るFIFAワールドカップ2026。瀬古選手は先月31日のアイスランド代表戦では遠藤航選手との交代で後半からボランチとして出場しました。遠藤選手がまだ全体練習に不参加となっている中ですが、「僕はしっかり準備して、この大会に挑みたい」と話しました。

初戦のオランダ戦まで残り1週間となりますが、「自分自身初めてのワールドカップなので高ぶるのはもちろん、冷静に準備したい」と笑顔ものぞかせました。

また6月7日が26歳の誕生日。翌日がトレーニングマッチで完全非公開となるため、取材対応となった前日の6日にセレッソ大阪の先輩にも当たる柿谷曜一朗さんから花束のサプライズで祝福されました。

26歳の意気込みを聞かれた瀬古選手は、「今年1年ケガをせずに頑張っていきたい」と話し、これに柿谷さんは「絶対、優勝してな」とエールを送りました。

日本代表は6月3日に後藤啓介選手が21歳、4日に久保建英選手が25歳になったばかりと誕生日ラッシュ。6月は16日に堂安律選手。28日に菅原由勢選手も誕生日を迎えます。