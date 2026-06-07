予備校講師でタレントの林修が６月７日に東京競馬場で行われた安田記念・Ｇ１の表彰式でプレゼンターを務めた。１７頭立てで争われ、８番人気で武豊騎手が手綱を執るシックスペンス（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父キズナ）が、好位から抜け出し、初のＧ１タイトルを手に入れた。

表彰式に臨んだ林は「本日はＧ１レース『安田記念』で、表彰式プレゼンターを務めさせていただきました。競馬場には昨年のダービー以来でしたが、やはり熱気に満ちたＧ１を楽しむことができました。東京競馬場の１６００メートルは、非常にタフなコースで、ただスピードがあるだけでは勝てません。今日勝ったシックスペンスも、本当に強い馬だなと、いまさらながら実感しています。表彰式プレゼンターという大役では非常に緊張いたしましたが、ご来場の皆様の声援もあって、何とか無事こなすことができました。安田記念を制したシックスペンスと武豊騎手、そして関係者の皆様、おめでとうございました。このような素敵な経験をする機会をありがとうございました。今後も機会があれば、競馬場に遊びに来たいと思います」とコメントした。