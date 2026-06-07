突き上がる拳と鳴り止まない合唱。時おりスクリーンに映し出される熱量過多な観客の表情が、THE FOREVER YOUNGの音楽そのものを物語っていた。

＜SATANIC CARNIVAL 2026＞は折り返し地点に差し掛かり、EVIL STAGEに福岡県久留米発の4ピースバンドTHE FOREVER YOUNGが登場。ライブは「HELLO GOODBYE」で幕を開け、すかさず「拳ー！」とクニタケヒロキ(Vo, B)が叫ぶ。そして男臭いしゃがれ声と無骨なバンドサウンドを容赦なくブッ放した。

タカノジュンスケ(G)、ナカオタイスケ(G)は激しいアクションで演奏に没頭し、そこに切れ味鋭いビートで叩き込むオガワリョウタ(Dr)の所作も目に飛び込んできた。聴覚だけではなく、視覚にも訴えるアグレッシヴなパフォーマンスも彼らの魅力と言えるだろう。一度聴いたら忘れない“がんばれ”の連呼を用いた「GO STRAIGHT」ではフロアを熱をさらに押し上げていく。

「明日はいらねぇ」に雪崩れ込むと、バンドの演奏は激しさを増した。曲の火力を絶叫コーラスで高め、フロアは狂乱の一途を辿るばかりだ。EVIL STAGEは地下のライブハウスのごとき熱を帯び、バンドと観客が1対1でぶつかり合う構図が作られていた。

「EVIL STAGE、後ろの方まで見えとるけん！」とクニタケは後方の観客にまで意識を伸ばし、「WORLD END」をプレイ。すると、自然とクラップが起き、その後はシンガロング・メロディで観客を包んでいく。曲が進むにつれ、拳を突き上げたままステージ前へ進む観客の姿をたくさん見かけた。その景色を見て、改めて曲が持つ求心力の凄さを肌身に感じた。

「昨年に引き続き、必要としてくれてありがとう！ I.S.Oさん (SATANIC CARNIVAL総合プロデューサー)が「自分はこのカルチャーを守っていきたい」と言っていて。俺らはこのカルチャーの青春の部分を守り抜きたい。俺たちの歌だよ！」とクニタケが熱く語りかけ、「手紙」を披露。ここではひとりひとりの観客が歌詞を噛み締めるように首を振る様子が印象的だった。

最後は「ミッドナイトライナー」を経て、「今日出る一番でっかい声で歌おうぜ！」と呼びかけ、「素晴らしき世界」へ。クニタケが歌い始めると、それに続いて観客も大声で歌う。不特定多数の音楽ファンが集まるフェスにおいて、バンドと観客の強い絆がうかがえる瞬間だ。しかも、拳を突き上げて合唱する観客の姿が幾度と繰り返されている。自然と“みんなの歌”状態を作り上げるTHE FOREVER YOUNGの楽曲に惚れ直さずにはいられなかった。

文◎荒金良介

撮影◎半田安政

◆BARKS内＜SATANIC CARNIVAL 2026＞特集

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◾️セットリスト（EVIL STAGE）

1​. HELLO GOODBYE

2​. GO STRAIGHT

3​. 明日はいらねぇ

4​. WORLD END

5​. 手紙

6​. ミッドナイトライナー

7​. 素晴らしき世界

■＜SATANIC CARNIVAL ’26＞

6月6日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

6月7日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

◯物販 / FOOD AREA：open9:00

◯ライブ観覧エリア：open10:00｜start11:00 ※予定

▼6月6日(土)出演者

10-FEET / バックドロップシンデレラ / FC FiVE / Fear, and Loathing in Las Vegas / FOMARE / ハルカミライ / HERO COMPLEX / HEY-SMITH / Ken Yokoyama / Maki / MAYSON’s PARTY / MONGOL800 / サバシスター / SCAFULL KING / SHADOWS / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / Suspended 4th / ヤバイTシャツ屋さん / 山嵐 / [OA] カライドスコープ

▼6月7日(日)出演者

04 Limited Sazabys / Age Factory / dustbox / ENTH / 花冷え。 / HIKAGE / Knosis / マキシマム ザ ホルモン / OVER ARM THROW / Paledusk / ROTTENGRAFFTY / SHANK / SHE’ll SLEEP / SiM / 四星球 / THE FOREVER YOUNG / 打首獄門同好会 / View From The Soyuz / w.o.d. / [OA] Launcher No.8

関連サイト

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◆＜SATANIC CARNIVAL＞ オフィシャルサイト

◆PIZZA OF DEATH オフィシャルサイト