ホーム用は伝統工芸「備後絣」を融合した広島の新ユニ

サンフレッチェ広島は6月7日、2026-27シーズンの明治安田J1リーグで使用する新ユニフォームのデザインが決定したと発表した。

新シーズンのコンセプトは、「“クラブの伝統”と“広島の文化”に“革新”を融合させ、更に進化させる！」。ホームユニフォームには、広島の県指定伝統的工芸品である「備後絣（びんごかすり）」の風合いを取り入れたグローバルクリエイティブデザインを採用した。藍染めによる独特の柔らかさと温かみを活かしつつ、クラブの象徴である鋭角な矢じり（V字）と矢羽の質感を広島バイオレットで力強く表現している。

一方、アウェーユニフォームにはクラブ史上初となるオールシルバーが採用された。これは広島のソウルフードであるお好み焼きに欠かせない「鉄板」と、食べる際に使う「ヘラ」からヒントを得た斬新なカラーリングだ。クラブはアウェイ用のデザインに込めた思いについて、「敵地であろうとも、鉄板のように固く分厚い守備を見せつけ、どんな相手でも鋭いヘラで華麗に切り裂く！」と説明している。

この新ユニフォーム発表に対し、SNS上ではホーム用に対して「シンプルにかっこいいですね！」「これはスタジアムで見たらさらに映えそう」「これは売れそう！」「首周りや肩周りのさりげないデザインがおしゃれで良きです！」と絶賛のコメントが。さらに、アウェイ用についても「アウェイユニ、なんとお好み焼きのヘラから着想を得たとは…斬新！」と驚きの声が上がり、独自性あふれる新デザインが早くも大きな話題を呼んでいる。（FOOTBALL ZONE編集部）