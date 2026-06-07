ゴッホの名画が日常に溶け込むなんて最高じゃん…♡フェリシモ「ミュージアム部」とガーゼアパレルブランド「メンシャ！」がコラボした7アイテムを一挙ご紹介！



強烈な色彩と力強い筆使いで時代を超えて愛される画家、ゴッホ。

フェリシモ「ミュージアム部」とガーゼアパレルブランド「メンシャ！（mensha!）」のコラボから誕生したのが、ゴッホの作品をモチーフにした日常に溶け込むアイテムの数々です。

スカーフに一輪挿し、アクセサリーチャーム……ぜひ一緒にチェックしてみましょ♪

【7種のコラボアイテムが登場】

・ゴッホの世界をまとう大判ダブルガーゼスカーフ

ゴッホの代表作「ひまわり」をイメージしたオリジナルテキスタイルのスカーフ。華やかな柄と色は肩からさっとかけるだけで、ファッションの素敵なアクセントに♪

コットン100%ダブルガーゼの素材は適度なカジュアルさがあって、日常コーデにぴったり。80cm×80cmの大判サイズは風呂敷みたいに使ってもいいですよね。

同デザインの「ゴッホの世界を描くガーゼ＆コットンパイルハンカチ」（1540円）も販売中。

価格：3190円

商品リンク：フェリシモ

・ゴッホの作品とともに花を愛でる一輪挿しスタンド

ゴッホが描いた花の作品とともに、好きな一輪挿しを飾れるアクリルスタンド。〈ひまわり〉〈バラ〉〈アイリス〉の3種類のデザインから月1種類が届きます。

価格：2530円

商品リンク：フェリシモ

・アートアクセサリーチャーム〈ゴッホ〉の会

ゴッホの人生を象徴する〈黄色い家〉〈糸杉〉〈アブサン〉をモチーフにしたアクセサリーチャーム。付属のシリコーンパーツを使ってペンやコスメアイテムに取り付けられるほか、アクセサリーにアレンジするのも◎。毎月1種類が届きます。

価格：990円

商品リンク：フェリシモ

・ゴッホの芸術への情熱を感じる クリアファイルブック

ゴッホの作品「じゃがいもの皮むき器」は、なんと裏側に自画像が描かれているそう。そんなユニークなエピソードをモチーフに作られたのが、こちらのA4サイズ8ページのクリアファイルブック。ページの上部には「Gogh」の文字をあしらった見出し付きです。

価格：1980円

商品リンク：フェリシモ

このほか、ゴッホの一生に思いを馳せるアクリルキーホルダー（990円 ※店舗限定商品）、ゴッホの色彩を楽しむペットボトルタオルハンカチの会（1210円）がラインナップしています。

【上野駅のショップでも販売中】

フェリシモ「ミュージアム部」と「メンシャ！」の全コラボアイテムはJR上野駅にある直営店「フェリシモYOU＋MORE![ユーモア]エキュート上野店」で、一部を除き2026年5月25日から展開中。もちろん、フェリシモのウェブサイトからも購入可能です。

身の回りの毎日がキラキラと輝き出しそうな、全7アイテム。ゴッホの作品世界を皆さんもぜひ取り入れてみて！

※本文中の価格はすべて税込みです。

参照元：フェリシモ「ミュージアム部」note、プレスリリース

執筆：鷺ノ宮やよい

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