◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハム7-1ヤクルト(7日、神宮球場)

4連敗を喫したヤクルト池山監督が、「反省するところはして、またDHなので組みかえをする」と前を向きました。

先発の奥川恭伸投手は、直近2試合続けて好投をみせていましたが、初回レイエス選手に2ランを浴びると、5回にもマルティネス選手の2ランなどで4点を失い、5回被安打7の6失点(自責点3)の内容。打線も北山亘基投手の前に9回1得点に封じられ、同一カード3連敗で前カードのロッテ戦から4連敗となりました。

池山監督は、先発した奥川投手について言及。初回の“投球モーション”に焦点を当て、「うまく盗塁のところ外したんだけど、スローが若干時間がかかって、そのあとの一発で流れが悪くなった。奥川投手のセットは阪神戦から課題が残っていたんだけれど、ランナーを背負ってからのところが課題」と話しました。

これでチームは今季初の4連敗。交流戦成績は4勝7敗1分けと、特に本拠地で9試合中わずか1勝と苦戦。9日からは敵地に乗り込み、オリックス、ソフトバンクと対戦します。

池山監督は、日本ハム新庄剛志監督との会話を明かし、「新庄監督が“セ・リーグを倒してきますので、パ・リーグをやっつけてきてください”という話をされていたので、いい形で交流戦を終われるようにしたい」とコメント。ここまでセ・リーグが26勝に対して、パ・リーグが38勝となっており、最後の6連戦で“セの意地”をみせられるか注目されます。