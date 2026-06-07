俳優・小泉今日子さんと豊原功補さんが破局したようだと6月2日号『女性自身』が報じています。小泉さんは特にコメントを出したわけでなく、豊原さんも記者の直撃取材に対して「ノーコメント」だそうなので、本当のところはどうなのかは第三者には知りようがないわけですが、ここで2人の歴史を簡単に振り返ってみたいと思います。

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豊原さんの離婚が成立し、2人は不倫関係ではなくなった

2015年に『FRIDAY』が、2人の交際と豊原さんが妻子と別居していることをスクープします。2018年に小泉さんは公式サイトでデビュー以来所属していた事務所からの独立を発表し、豊原さんについて「一部の週刊誌などで報道されている通り恋愛関係でもあります」と不倫関係を認めたのでした。豊原さんも自身の公式サイトで「私と小泉さんの関係性はご本人からの報告にあるように、互いに志を共にするパートナーシップであり、恋愛感情も伴っております」と報告し、緊急会見を開きます。

2020年に豊原さんの離婚が成立したことを『女性セブン』が報じ、2人は不倫関係ではなくなります。しかし、結婚という形をとることはありませんでした。今年は2026年ですから、単純計算で2人の交際歴は10年余ということになるでしょう。

小泉さんと豊原さんの不倫が珍しかったのは、イメージを大事にする芸能人か自分から「恋愛関係です」と交際宣言したことではないかと思います。今は不倫ではあるけれど、いい加減な気持ちで付き合っているわけではない、それだけ真剣な恋なのだという2人なりの筋の通し方のように私個人は受け止めましたがが、その後、緊急会見を開いた豊原さんのお話を聞いていると、膠着状態が続くというか、長丁場になる予兆がここかしこにあったように思います。豊原さんの会見から、当時の時点での事実を列記してみると、下記の5点となります。

・小泉さんとは2015年から交際している。

・小泉さんに恋愛感情を持っている。

・妻子と別居している。

・小泉さんと同棲はしていない。

・妻子の生活費については、豊原さんが負担している。

・妻と離婚協議はしていない。

不倫を認めた豊原さんの仕事は…

小泉さんとの交際が3年に及ぶ一方で、妻と今後のことについては話し合っていない。そこに関しては、奥さまやお子さんの気持ちを考えてなど、他人にはわからない事情があったことでしょう。

しかし、小泉さん、妻、それぞれの女性の立場に立つのなら、この3年は過酷な時間だったと言えるのではないでしょうか。妻はいつ帰ってくるかわからない夫を待ち続けなくてはなりませんし、小泉さんも豊原さんが離婚しない限り、不倫しているという目で見られることは避けられません。

感情面ではなく、経済面への影響も見逃せません。家を出たと言っても離婚したわけではありませんから、豊原さんには妻子に生活費を送る義務がありますし、実際、豊原さんはきちんとその義務を果たしている。

そうなると、豊原さんは2世帯を持つことになるわけですから、出費も増えることになるでしょう。しかし、テレビ局がこれだけコンプライアンス遵守を掲げている以上、いくら実力と実績があるからといって、不倫を認めた豊原さんがドラマに起用されるかというと判断に迷うところ。仕事と収入が減ってしまう可能性は否定できないでしょう。支出は増えるのに収入は減ってしまえば、豊原さんやご家族の生活が圧迫されてしまう可能性は否めません。つまり、この状態が長引けば長引くほど、豊原さん、小泉さん、そしてご家族がいろいろな面で苦しむのではないでしょうか。

かっこいい還暦である小泉さんの活動に期待

お子さんがいることもあって、離婚など現実的なことを話し合うタイミングが難しいことは、確かでしょう。しかし、不倫においては、四方八方丸くおさまる話し合いのタイミングは、どれだけ待っても来ないのではないでしょうか。小泉さん(もしくは妻)を選べば、妻(もしくは小泉さん)が傷つくことになるのは避けられません。ですから、豊原さん自身が不倫をやめるか、それとも結婚をやめるのか決めるしかないと思うのです。

週刊誌で夫の不倫が報じられ、夫が家を出て行って3年たっても、妻側から離婚の話をしないというのは、妻の意志表示に思えないこともありませんし、小泉さんは自分が不利になることを承知で不倫を認めています。ですから、豊原さんが腹をくくって、何らかのアクションを起こさないことには、誰も前に進めなくなってしまう。会見を見て、そんなことを思った記憶があります。

実際に2人が破局していたかはわかりませんが、仮にそうだとして「芸能人として」考えるなら、豊原さん小泉さん双方がくびきから放たれて、自由に仕事ができるようになったわけですから、良かったのではないかと思います。

特に小泉さんの場合、歌手や女優としての活動のほかに、生き方も大きな魅力の一つと言われています。10代でデビューして国民的アイドルとなり、20代で人気俳優と結婚をし、30代で離婚をするも、40代では年下の人気アイドルとの恋愛が報じられました。若い方はビックリするかもしれませんが、女性芸能人の離婚がマイナスイメージだった時代があったのですが、離婚後も堂々と恋愛をする小泉さんを見て、離婚は単なる人生の選択肢の一つにすぎず、素敵な恋愛をするという未来を得たのだとはげまされた人も多かったのではないでしょうか。

小泉さんの自由で型にはまらない生き方にひかれるファンは多いと思いますが、既婚者との恋愛も私の自由ですと言われたら、首をかしげざるを得ない。正々堂々と好きなことをする、そういうかっこいい小泉さんにファンはひかれるのではないでしょうか。

時代はめまぐるしく変わっていき、先も読めませんが、自由に生きる女性芸能人が支持されることは間違いないでしょう。かっこいい還暦小泉さんのこれからの活動が楽しみです。