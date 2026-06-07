色気を感じるメンバーって？【Aぇ! group・末澤誠也】の“ポジティブマインド”について深掘り！
バラエティやドラマなどマルチに活躍しているAぇ! group・末澤誠也さんが単独でRayにカムバック！今回は、感情の起伏が少なく、いつどんなときも自然体な末澤さんの、飾らない「ポジティブマインド」についてフィーチャー。ツッコミながらトークを盛り上げる様子に注目です♡
飾らないポジティブマインドが沼の入り口
感情の起伏が少なく、いつどんなときも自然体。一本筋が通っていて、懐が深いところに思わず身をゆだねてみたくなっちゃいます。
末サマのイロケis...
ギャップ
孤高なビジュとは裏腹に、しゃべるとすごくフランク。ツッコミながらトークを盛り上げる様子はさすがです。
Topic いつも自然体で楽観的なんだと思う
「ステージ上と普段とのギャップもあんまりなくて。いつも結構自然体なんですよね。
常に自然体でいられる秘訣？特にないんですけどね。自然体でいるのって難しいですか？って思っちゃう。だって、作ってる自分でいるほうがしんどいじゃないですか。
そもそも作るのがイヤやからってだけですけど。メンバーもみんなそうだと思いますね。
きっと自分は物事のとらえ方が楽観的なんだと思う。なんとかなるし、実際なってきてるし、別に死ぬわけちゃうし。昔からこういう性格で、あんまり気にしないタイプですね。
深く考えんとこうと思ってるわけでもないけど、きっとそうなんだと思う。ある意味ちょっとドライというか。まわりでもネガティブなヤツとかおんねんけど、もっとポジティブにとらえられたら楽なのになって思ったりする。
俺は普段からテンション低めやと思うから、めちゃめちゃ上がるってことも少ないのよ。欲しかった服を手に入れたらうれしいとは思うけど、『うわぁぁ！！めっっちゃうれしい！！！』とかそこまでではないし（笑）。
大笑いとかもこの年になるとなかなかないけど（笑）、一番自然体なのは友だちとおって、他愛もない話をしているときかな。でも今のこの感じと全然変わらないですよ。
最近の癒しはオフの日ですかね。映画見たりとか、友だちと遊んだりとか。邦画も洋画もジャンルも幅広く見ています。
あとランニングもするときはあるけど、それは体を動かせばリフレッシュできるなって感じて、体力作りが目的というわけじゃないんです。きっかけも友だちがやっていたから、じゃあしゃべりがてら一緒に走ろっかなって。
イロケって結局なんなんでしょうかね？先天的か、後天的か。多分、あとから出てくるものなんじゃないですか。年令とか経験とか関係あると思うんです。
年を重ねて、さまざまな経験を経て懐が深くなって、あらゆることを受け止められる余裕から出てくるものもあると思いますし。
イロケを感じるメンバーですか？ゼロ！メンバーにイロケとか感じへんもん。イロケを数値化したら？知らねぇ〜！！（笑）知らんよ、一緒やって！全員一緒やて！（大声）
佐野（晶哉）は一番成長する過程を見てるっていうのもあって、男としてイロケが増したっていうのはあるんじゃないかと思いますけど。
ランキングするなら、上から佐野、正門、小島（健）で。理由は特にありません（笑）。俺も別にみんなと同じくらいちゃう？イロケがあるかどうかは、見る人が決めることなんで。
10年後の自分の魅力……41才かぁ〜。もうジジイになってるんちゃう？
全然想像できないですけど、喫茶店とかやってたりしてね。静か〜な喫茶店のマスター。あんまり人とか来なくて、来ても常連さんだけみたいな。田舎でひっそりやるのも面白そうですね」
INFORMATION
映画『おそ松さん人類クズ化計画!!!!!?』
2026年6月12日(金)公開／東宝
松野家の6つ子は20才を過ぎても定職につかず、親のすねをかじるクズで童貞のクソニート。しかし、ある日を境に人間の価値観がクズ至上主義に一変！それは「人類クズ化計画」の始まりだった。果たして人類の運命は！？
4th Single「でこぼこライフ」
通常盤 1,243円／ユニバーサル ミュージック
映画主題歌をタイトル曲に据えた4thシングル。圧倒的なポジティブメッセージとサウンドで、聴けばすぐにテンションUP間違いなし。セリフ調の歌詞も盛り込まれていて、「おそ松さん」らしさ全開！（6月17日発売）
末澤誠也
すえざわ・せいや●1994年8月24日生まれ、兵庫県出身。Aぇ! groupのメンバー。高音を得意としたパワフルボイスで楽曲を牽引。バラエティやドラマなどマルチに活躍し、10月16日公開予定の映画『mentor』では主演を務める。
取材・文／鈴木惠
Ray編集部 副編集長 小田和希子