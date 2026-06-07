色気を感じるメンバーって？【Aぇ! group・末澤誠也】の“ポジティブマインド”について深掘り！

バラエティやドラマなどマルチに活躍しているAぇ! group・末澤誠也さんが単独でRayにカムバック！今回は、感情の起伏が少なく、いつどんなときも自然体な末澤さんの、飾らない「ポジティブマインド」についてフィーチャー。ツッコミながらトークを盛り上げる様子に注目です♡

孤高なビジュとは裏腹に、しゃべるとすごくフランク。ツッコミながらトークを盛り上げる様子はさすがです。

感情の起伏が少なく、いつどんなときも自然体。一本筋が通っていて、懐が深いところに思わず身をゆだねてみたくなっちゃいます。

Topic いつも自然体で楽観的なんだと思う

「ステージ上と普段とのギャップもあんまりなくて。いつも結構自然体なんですよね。

常に自然体でいられる秘訣？特にないんですけどね。自然体でいるのって難しいですか？って思っちゃう。だって、作ってる自分でいるほうがしんどいじゃないですか。

そもそも作るのがイヤやからってだけですけど。メンバーもみんなそうだと思いますね。

きっと自分は物事のとらえ方が楽観的なんだと思う。なんとかなるし、実際なってきてるし、別に死ぬわけちゃうし。昔からこういう性格で、あんまり気にしないタイプですね。

深く考えんとこうと思ってるわけでもないけど、きっとそうなんだと思う。ある意味ちょっとドライというか。まわりでもネガティブなヤツとかおんねんけど、もっとポジティブにとらえられたら楽なのになって思ったりする。

俺は普段からテンション低めやと思うから、めちゃめちゃ上がるってことも少ないのよ。欲しかった服を手に入れたらうれしいとは思うけど、『うわぁぁ！！めっっちゃうれしい！！！』とかそこまでではないし（笑）。

大笑いとかもこの年になるとなかなかないけど（笑）、一番自然体なのは友だちとおって、他愛もない話をしているときかな。でも今のこの感じと全然変わらないですよ。

最近の癒しはオフの日ですかね。映画見たりとか、友だちと遊んだりとか。邦画も洋画もジャンルも幅広く見ています。

あとランニングもするときはあるけど、それは体を動かせばリフレッシュできるなって感じて、体力作りが目的というわけじゃないんです。きっかけも友だちがやっていたから、じゃあしゃべりがてら一緒に走ろっかなって。

イロケって結局なんなんでしょうかね？先天的か、後天的か。多分、あとから出てくるものなんじゃないですか。年令とか経験とか関係あると思うんです。

年を重ねて、さまざまな経験を経て懐が深くなって、あらゆることを受け止められる余裕から出てくるものもあると思いますし。

イロケを感じるメンバーですか？ゼロ！メンバーにイロケとか感じへんもん。イロケを数値化したら？知らねぇ〜！！（笑）知らんよ、一緒やって！全員一緒やて！（大声）

佐野（晶哉）は一番成長する過程を見てるっていうのもあって、男としてイロケが増したっていうのはあるんじゃないかと思いますけど。

ランキングするなら、上から佐野、正門、小島（健）で。理由は特にありません（笑）。俺も別にみんなと同じくらいちゃう？イロケがあるかどうかは、見る人が決めることなんで。

10年後の自分の魅力……41才かぁ〜。もうジジイになってるんちゃう？

全然想像できないですけど、喫茶店とかやってたりしてね。静か〜な喫茶店のマスター。あんまり人とか来なくて、来ても常連さんだけみたいな。田舎でひっそりやるのも面白そうですね」