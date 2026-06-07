鳥取・大山で夏山開き　強い雨・風の中、山頂目指す　雨の季節もイベント盛況

7日は関東甲信と東海地方が梅雨入りしました。

いよいよ雨の季節。7日の列島各地の様子です。

朝からどんよりとした曇り空が広がった東京都心。

気温もあまり上がらず、4月下旬並みの少し肌寒い一日となりました。

そんな梅雨入り初日、東京都内の公園では、スペインの料理や文化を楽しめるイベント「パエリア・タパス祭り」が開かれました。

長い行列ができていたのは、大きなシイタケの上にチーズを乗せて焼いたタパスの店。

食べた人からは「肉厚でヘルシーだし、おいしかった」「チーズとこしょうが相性よくて、すごくおいしい」といった声が聞かれました。

都内のラーメン店「五ノ神精肉店」が考えたメニューは、北海道のエゾシカを使ったパエリアです。

五ノ神精肉店：

本業がラーメン屋なので、動物系のスープで米を炊いたらおいしいのではないかとやってみたくて。

会場にはスペインから来たという人もいました。

7日は関東甲信と東海地方で、梅雨入りの発表がありました。

東海は平年より1日遅く、関東甲信は平年並みの梅雨入りです。

全国的に雨や曇りの所が多くなった7日、中国地方の最高峰の山・大山では、雨の中、夏山開きが行われ、多くの登山客が山頂を目指しました。

登山客からは「いいですね、最高です」との声も聞かれる中、山頂に近づくにつれ雨風が強まるあいにくの天気に。

それでも登山客は「なんとか無事に頂上までたどり着いてよかった。高山植物をたくさん見られてよかった」と話しました。

一方、福岡・北九州市。

戸畑区の公園で、約2万本のハナショウブが見頃を迎えています。

7日はあいにくの雨となりましたが、「とばた菖蒲まつり」が開かれ、多くの人が訪れました。

会場にはキッチンカーも出店し、地元の名物「焼きチャンポン」をはじめ、様々なグルメも販売され、訪れた人たちが買い求めていました。

訪れた人からは「ショウブの花もきれいですし。（Q.戸畑といったらやっぱりショウブ）そうですね。あと（戸畑は）蛍も飛んでる」との声が聞かれました。

8日も全国的に曇りや雨の所が多い予想で、梅雨らしい天気が続きそうです。