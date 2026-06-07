利用金額や件数にかかわらず、毎月の支払額を一定にするリボ払い。みなさんは利用したことはありますか。株式会社Agoora（東京都杉並区）が運営する弁護士相談ポータルサイト『離婚弁護士相談広場』が実施した調査によると、月々の支払額は「5万円以下」が最多となりました。では、リボ払いで支払いに苦しんだ経験がある人はどのくらいいるのでしょうか。



【調査結果】リボ払いを利用するきっかけは？

調査は、クレジットカードを週1回以上使用しており、リボ払い利用経験のある20〜50代男女100人を対象として、2026年4月にインターネットで実施されました。



リボ払いは毎月の支払額が一定で家計管理がしやすい一方、年15％〜18％程度の手数料が発生し、追加利用で残高が膨らんでも負担増を実感しにくいというデメリットがあります。



調査の結果、「現在もリボ払いを利用している」とした人は69％という結果になりました。



また、「リボ払い利用のきっかけ」については、「毎月の支払い額を一定にするため」（22％）が最多となった一方、「カードがリボ払い専用だった」「店員にすすめられた」（いずれも10％）、「勝手に設定されていた」（9％）など、自ら主体的に選んだとは言いがたい、受動的な形でリボ払いの利用を開始していたケースも約3割見られました。



続けて、「リボ払いによる月々の支払額」を尋ねたところ、「5万円以下」（24.64％）が最多となり、半数以上が15万円以下に収まる一方、「月20万円超」を支払う層も約3割にのぼり、家計に大きな負担を与えている層も一定数存在することが明らかになりました。



最後に、「リボ払いでの支払いに苦しんだ経験」について尋ねたところ、約4人に3人が「苦しく感じたことがある」（76％）と回答し、多くのリボ払い利用者が返済に苦しさを感じながらも抜け出せずにいる実情が浮き彫りになりました。



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【出典】

▽債務整理弁護士相談広場