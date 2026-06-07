俳優の本木雅弘が６日放送のＴＢＳ系トークバラエティー番組「人生最高レストラン」（土曜・午後１１時半）に出演。実家の家業を明かした。

ＭＣの加藤浩次に還暦を迎えたことを振られると、「昨年の１２月になりました」とあっさり。加藤が「還暦ですよ！」と声のトーンを上げると「いえいえ、化粧で塗りたくってごまかしてますから。（化粧を）はがせば普通のおじいさんですから」と謙遜した。

自炊について問われると、「多少ですけれどね。元々、埼玉県の農家の出身なので、基本的には新鮮なみずみずしいものを多くいただいていたっていうのがあるので、そういったものがあれば、それで十分っていうところがあります」と語り、鶏のキーマカレーやカブのカルパッチョなど自作の料理の写真を公開した。

「この日は妻が仕事で帰りが遅いので、私と次男だけが先に食べて。私が用意したんですけど…」と手の込んだ料理を作った理由を説明した。

本木の妻はエッセイスト・内田也哉子さん。長男はモデルのＵＴＡ。長女は女優として活躍した経験があり、末っ子が次男と３きょうだいの子どもがいる。也哉子さんは２０１８年に亡くなった女優の樹木希林さん（享年７５）と、１９年に亡くなったミュージシャンの内田裕也さん（享年７９）の長女。