◆カーリング日本選手権 第１日（６月７日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子の１次リーグ（Ｌ）を行い、前回大会３位のロコ・ソラーレは、グランディールと対戦し、９−２で勝利し、好スタートを切った。

第２エンド（Ｅ）で藤沢五月の好ショットが飛び出し、１点スチール。第３Ｅも１点を取ったものの、第４Ｅは２点を取られて同点にされた。なかなか流れに乗れなかったとはいえ、第５Ｅで相手のミスを見逃さず大量４点を奪取。第６Ｅ（２点）、第７Ｅ（１点）で連続スチールしたところで相手が負けを認めて握手を交わした。

２０１８年平昌五輪で銅メダル、２２年北京五輪で銀メダルと２大会連続でメダルを獲得したチームは、３月にチームの中心だったサードの吉田知那美が退団。今大会は、３月の世界選手権（カナダ）にもロコ・ソラーレの一員として出場し、４位に貢献したミックスダブルとの“二刀流”小穴桃里を加えた新体制で出場している。小穴もしっかり機能し、２３年以来３年ぶりの頂点へ、好発進した。

今大会の優勝チームは、３０年フランス・アルプス地域五輪に向けた日本代表選考会への出場権を手にする。

◆日本選手権 男女１０チームが参加し、２つのグループに分かれて総当たりで１次リーグを戦う。各グループの上位３チームが２次リーグに進み、再び総当たり戦を行い上位４チームが決勝トーナメントに進む。１３日に男女準決勝、１４日に男女決勝が行われる。