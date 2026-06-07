西安市で唐代・范凝の墓から出土した陶器製の馬。（西安＝新華社配信）

【新華社西安6月7日】中国陝西省考古研究院は3日、西安市で発掘した唐代の墓について、墓主が長安で治安管理の官職「県尉」を務めた范凝（はん・ぎょう）で、没年は西暦775年と判明したと発表した。墓からは人物俑や十二支俑、銅鏡など文化財約50点が出土しており、唐代の歴史や文化、葬送制度を研究する上で重要な実物資料となる。

プロジェクトの責任者で同研究院の研究館員、曹竜（そう・りゅう）さんによると、研究院は2023年3月から西安東部郊外の灞（は）河東岸にある務荘村で、漢唐時代から明清時代にかけての墓760基余りを発掘。そのうちM8号墓は傾斜した墓道を持つ三天井単室土洞墓で、副葬品49点が出土した。

西安市で唐代・范凝の墓から出土した動物俑。（西安＝新華社配信）

M8号墓では墓誌も発掘され、青石製の墓誌蓋には「大唐故范府君墓誌銘」と記されていた。墓誌の解読により、墓主が范凝で、没年は唐代宗大歴10（西暦775）年、官職は長安県尉だったことが判明。墓の構造も身分に見合ったものであることが確認された。

曹氏は、現時点で唐代文献に范凝に関する記載はなく、今回の発掘は文献記録の空白を補うものだと指摘した。（記者/張思潔、楊一苗）

西安市で唐代・范凝の墓から出土した男立俑。（西安＝新華社配信）

西安市で唐代・范凝の墓から出土した鎮墓獣。（西安＝新華社配信）