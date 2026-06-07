町田、独2部カールスルーエからGKアキコッホコバヤシを完全移籍で獲得「クラブの成功に貢献したい」

FC町田ゼルビアは7日、カールスルーエ（ドイツ2部）からGKアキコッホコバヤシを完全移籍で獲得したことを発表した。



2004年3月14日生まれのアキコッホコバヤシは現在22歳。ドイツ出身で同国と日本の国籍を持つ“守護神”は、マインツのU−19チームを経て、カールスルーエでプレーしていた。



FC町田ゼルビアに加入するアキコッホコバヤシは、クラブ公式サイトにてコメントを残している。



「ここ数年素晴らしい飛躍をしているクラブ、FC町田ゼルビアに加入することができ、とても嬉しく思います。クラブ側とは前向きなお話ができ、クラブの成功に貢献したいと思います。また更なる発展の一助となるように頑張ります！」