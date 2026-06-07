◇MLB ブリュワーズ7-1ロッキーズ(7日、クアーズ・フィールド)

ブリュワーズのジェーコブ・ミジオロウスキー投手が、最速103.7マイル(約166.9キロ)を記録するなど、7回4安打1失点(自責点0)で7勝目を挙げました。

自身3連勝中で今季13度目の先発マウンドにあがった24歳右腕は、初回をわずか8球で三者凡退に切り抜けるなど無失点の立ち上がりを披露。この日も持ち前の速球で相手打線を圧倒します。

2点のリードの3回、1アウトでロッキーズのカイル・キャロス選手を迎えた場面では、2球目の速球がこの日の最速となる103.7マイル(約166.9キロ)を記録。試合を通じて、160キロ超える“100マイル”を52球投じるなど、快投をみせました。

5回には2アウトからショートを守るオルティス選手の悪送球で得点圏にランナーを背負うと、続くカイル・キャロス選手にスライダーをはじき返され、1失点。しかし、後続は打ち取ると、以降6・7回とピンチを招きましたが、追加点は許しませんでした。

この日は29人の打者と対戦し、8つの三振を奪ったミジオロウスキー投手。今季積み重ねた三振数は『116』でMLBトップにつけ、2位のクリストフェル・サンチェス投手(フィリーズ:103)に13差。驚異の奪三振率13.38をマークしています。