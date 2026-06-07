前足を大きく伸ばして前へ前へ進もうとするマロンくん。キャットホイールを夢中で駆け抜ける猫の大胆な走りっぷりに注目する視聴者が続出しました。

動画は記事執筆時点で再生回数28万回を突破。コメント欄には「凄い速度で走り、回転してる」「走り方かわいー」といったコメントが寄せられました。

【動画：キャットホイールで遊び始めた猫→『全力疾走』し始めて…『驚きの光景』】

全力ダッシュする猫

TikTokアカウント「ドヤ顔猫マロン」に投稿されたのは、キャットホイールで遊ぶ猫の動画です。やんちゃなマロンくんが愛用している遊び道具は、猫用の回し車。この日も自ら遊び始めたんだとか。

ウォーキングのようにゆったりと遊ぶ猫もいる器具ですが、マロンくんのお好みは全力疾走だそう。早速スイッチが入ったようで前足を大きく踏み出し走り始めます。

終わりはスマートに

キャットホイールのそり立つ壁に向かって大きなストライドで駆けるマロンくん。前というよりも上に向かっていて、今にも飛んでいきそうな豪快な走りっぷりです。

あまりの勢いに止められなくなってしまうのではと見守りますが、終わり際には少しずつペースを落として器用に回転を緩めるんだとか。

余裕たっぷりの足取りでホイールから降り、華麗にフィニッシュ。運動神経の良さを見せつけるマロンくんの遊びっぷりには拍手を送りたくなります。

歩きたい日もある

全速力で走る姿が印象的なマロンくんですが、別の動画ではのんびりと遊ぶ一面も紹介されています。

ひと回り大きくなったキャットホイールに入って、ゆっくりとウォーキング。飼い主さんの方をチラリと確認しながら、新しいホイールの具合を確かめるように歩いていたそう。

元気にはしゃぐ走り姿から一転、ふわふわの尻尾をピンと立てて優雅に歩くマロンくんの姿は思わず見とれてしまう気品が漂っています。

話題になった動画には「力強い走りですね」「飛んでいきそうな前足可愛い」と、一生懸命なマロンくんの走りに注目した視聴者のコメントが集まりました。

TikTokアカウント「ドヤ顔猫マロン」では、ドヤ顔が特技なマロンくんのお茶目な日常を他にもたくさんご覧いただけます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ドヤ顔猫マロン」さま

執筆：みっき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。