【香川県高校総体】陸上競技 山本彩永（四学香川西）は100mを制し3冠に 女子やり投で大会新も 7日の結果
香川県高校総体2026
【香川県高校総体】7日、香川県立丸亀競技場で陸上競技が行われました。四学香川西の山本彩永選手（3年）は100ｍを制し、6日の400ｍ、4×100ｍリレーと合わせて3冠目となりました。また女子やり投では赤木凛乃杏（四学香川西 2年）が大会新記録をマークしました。
■男子
〈100ｍ〉
1位 西畑悠利（高松北 2年） 11秒10
〈400mハードル〉
1位 佐野雅樹（高松一 3年） 55秒38
〈3000m障害〉
1位 三浦颯斗（尽誠学園 2年） 10分01秒32
〈走高跳〉
1位 三谷陸人（高松 3年） 1m87
〈砲丸投〉
1位 古林悠（四学香川西 2年） 13m61
〈円盤投〉
1位 山石隼斗（四学香川西 3年） 46m73
■女子
〈100ｍ〉
1位 山本彩永（四学香川西 3年） 12秒66
〈800ｍ〉
1位 嘉代美羽（高松工芸 3年） 2分19秒06
〈400ｍハードル〉
1位 中尾心玲（四学香川西 3年） 1分05秒08
〈走高跳〉
1位 田中舞（英明 2年） 1m48
〈やり投〉
1位 赤木凛乃杏（四学香川西 2年） 47m57※大会新記録
〈七種競技〉
1位 藤目琳愛（四学香川西 1年） 3696点
（100mH 14秒93、走高跳 1m42、砲丸投 6m97、200m 26秒29、走幅跳 4m60、やり投 16m99、800m 2分44秒80）