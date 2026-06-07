◇交流戦 オリックス2─5広島（2026年6月7日 マツダスタジアム）

負のスパイラルから抜け出せない。オリックスは今季初の5連敗。気がつけば4連勝の4位日本ハムとのゲーム差が0・5まで迫ってきた。

5月8日の日本ハム戦以来、プロ入り2度目の先発となった宮国を先発に抜擢したものの、2回は突然の乱調だった。2死二、三塁からベンチは8番平川への申告敬遠を指示。万全の満塁策を取ったはずが、投手の岡本、名原と連続押し出し四球に菊池の2点適時二塁打とあっという間の4失点は誤算だった。

「あの回は自分の中でも苦しかったし、投げたいところに投げられなかった、というのが一番です。技術不足です」と振り返った20歳の右腕。岸田監督は「まだまだ経験値もなくて緊張もあったでしょうしね。何が起こっても全部糧にしていかないといけない。プラスにできるよう、また準備してもらって。次につなげてほしい」と今後への期待を口にした。

これでロードは10勝22敗1分け。6月はまだ白星がないが、9日からのヤクルト戦は20勝5敗と圧倒的な強さを誇る本拠・京セラドームに戻って戦える。指揮官は「全部糧にしてプラスにできるよう、また準備してもらって。またホームに帰って勝てるようやっていきたい」と声を振り絞った。