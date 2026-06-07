◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人 2-2 ロッテ(7日、東京ドーム)

今季2度目の先発マウンドにあがった西舘勇陽投手。勝利投手の権利を手に降板となる中、自身2連勝とはなりませんでしたが、その力投を振り返りました。

この日は7回裏に巨人が勝ち越し。7回111球を投げ1失点に抑えた西舘投手にも勝利投手の権利が訪れるも、9回にマルティネス投手が同点弾を浴びました。西舘投手は「12球団で一番いいピッチャー陣、リリーフ陣だと思ってますし。大勢さんだったりライデルが…打たれるのはしょうがないというか。それ以上のピッチャーがいないので」とコメント。仲間たちの力投をねぎらいます。

6回を終えて100球に達していましたが、7回も続投。この時のやりとりについては「『どうするー？』って言われて『あ、行きます…』って」とし記者の笑いを誘いながら、自身にも余力があったことを明かします。前日にも12回の熱戦を見せていた投手陣のことも意識していたそうで、下位打線を相手には変化球をうまく交えながら体力を温存して投球できていたことを明かしました。

さらに最少失点でしのげた要因については「中軸の前にできるだけランナー出さないようにっていうのはあって」とコメント。続けて「名前をあげると西川(史礁)くんとか対戦成績悪いですけど、その前にランナーいなかったのが結果点も入ってないですし」と振り返りました。

試合前時点で、西川選手を相手に2打数2安打とされていた西舘投手。この日も2打席連続で長打を浴びる場面が生まれましたが、得点につなげさせない力投を見せました。