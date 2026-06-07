◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 広島５―２オリックス（７日・マツダスタジアム）

オリックスが広島に敗れ、１分けを挟んで今季ワーストの５連敗を喫した。交流戦のビジター６連敗は、２００９年以来１７年ぶりの屈辱。６月は６試合で５敗１分けと、試練に直面している。

先発・宮国が２回２死二、三塁のピンチを招くと、岸田護監督は８番・平川を申告敬遠。ところが、宮国が２死満塁から投手の岡本にストレートの押し出し四球を与えると、続く名原にも連続で押し出し四球を与えた。

なおも２死満塁からは、菊池に左翼線２点二塁打を献上。１回２／３を４失点で降板となった右腕に対し、指揮官は「立ち上がりはよかったけど。まだまだ経験値もなく、緊張もあったでしょうし。これからでいいんじゃないですか。全てが経験。何が起こっても糧にしていかないといけない。プラスにできるように、また準備してもらったら」と話した。

チームではエースの宮城、山下が肘の手術で今季中は不在。野手では広岡、森友、渡部が故障離脱と苦しい状況だ。５年ぶりの交流戦優勝は絶望的。岸田監督は「ホームに帰って勝てるように、またやっていきます」と必死に前を向いた。