「読売さわやか野球教室」（島根県読売会主催）が７日、島根・雲南市大東野球場で行われ、同市内外から小学生６７人が参加した。講師は巨人軍ＯＢの川口和久さん（６６）と村田真一さん（６２）。この日は雨が心配されたが何とか持ちこたえ、レジェンドによる熱い指導が行われた。

基礎の走塁とキャッチボールからスタート。その後は投手、捕手、内野手、外野手に分かれての守備練習が行われた。川口さんは投手を１人ずつ指導。その投手の癖に応じて手取り足取りアドバイスを行った。野手では村田さんが捕手を集めて本格的な指導。ワンバウンドの捕球やキャッチャーミットの使い方などをわかりやすく伝えた。

最後はコーチがトスを上げて行うロングティーバッティングで打撃練習。会場内に快音が響いた。

閉会式では、両講師が挨拶。川口さんは「投手を指導したが、非常に筋が良かった。自信を持って投げてください。今日言ったことを忘れないでメモを取って、明日からの練習に役立ててください」とアドバイス。村田さんも「野球を続けてもらいたい、楽しんでもらいたい一心で来た。上手くなると楽しくなる。一番大事なのは野球を好きでいてもらいたいこと」とエールを送った。選手を代表して大東ジュニアベースボールクラブ石原大暉（だいき）君（６年）が感謝の挨拶。「野球界で活躍された川口さん、村田さんに直接教えてもらって嬉しかったです。２人のようにかっこいいプレーヤーになれるように頑張ります」と決意を述べた。