お笑いコンビ、アンガールズの田中卓志（50）、山根良顕（49）が7日放送のフジテレビ系「かのサンド」に出演。アンガールズとサンドウィッチマンが対立している原因を検証した。

狩野英孝とサンドウィッチマンは荒川区の日暮里を散歩した。ゲストのアンガールズが合流すると、アンガールズは以前富澤たけしにあいさつをした際、富澤に気づかれず無視されたと主張し、自身のポッドキャストでサンドウィッチマンへ文句を言っていると明かした。

サンドウィッチマンも自身のラジオ番組で応戦しており、2組の対立構造でロケがスタートした。

番組では5人で実際にアンガールズのポッドキャストの音源を確認した。

ポッドキャストで山根は「田中がサンドウィッチマンさんみたいに好感度爆上がりしてほしくないのよ」と語ると、田中は「あ〜。しないよ。あんな恥ずかしい状態なりたくない」と語っていた。

さらに田中は「なんか俺が結婚したときに『相手（奥さん）がやばい人間なんじゃないか』みたいなことを言ってたのよ。あれもっとフィーチャーしてあいつらの印象下げたいね」とたくらんでいた。

この数週後にリスナーからのメールでサンドウィッチマンの伊達が怒り、ラジオに呼ぶと発言していることが伝わった。

ポッドキャストで田中は「『ふざけるなよ』と思って、あんなイボイノシシが。あんなやつ山に帰せよ。好感度イボイノシシがよ」と伊達をイジり倒していた。

山根も「狩野くんとサンドさんが道を歩いてるから」と同番組について語り、田中は「そうだな。水鉄砲で打とうかな。水で脅かしゃ帰るだろ」と言いたい放題だった。

狩野から「奥さまのことも言っちゃったりとか」と田中の妻をイジっていたことを聞くと、伊達は「そんな、言ったことないです」と全面否定した。

田中は「これ良くないのが、サンドウィッチマン側は音声全く出さないの。おかしいよこれ。“神”になってるのよ。サンドウィッチマンさんは守られる。俺らは火だるまになるだけ」と語り、共演者を爆笑させた。